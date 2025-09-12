Horror en pleno centro de Pilar: encuentran descuartizada a una joven desaparecida

La investigación comenzó cuando una vecina del edificio alertó al 911 por el fuerte olor nauseabundo que provenía del lugar. Al ingresar, los efectivos hallaron en el segundo piso, aún en construcción, bolsas de basura que contenían los restos de Solange. En una de ellas estaba el torso, con un tatuaje del nombre de su padre, Julio, lo que permitió una rápida identificación. En otras bolsas encontraron las piernas. Todo había sido envuelto en una frazada y atado con sogas.

Durante el operativo, los policías también descubrieron un serrucho con sangre y restos de piel sobre el lavarropas, en la zona del lavadero. A pocos metros estaba Benítez, con cortes en los brazos, lo que indicaba que había intentado quitarse la vida al verse cercado por la Policía. Fue trasladado al Hospital Central de Pilar con custodia, curado de las heridas y luego llevado a la sede de la DDI local.

Horas después, en el barrio Los Troncos, fue detenido Lynch, acusado de haber colaborado con Benítez en el ocultamiento del cuerpo. Ambos quedaron a disposición de la Justicia.

Solange había desaparecido el 21 de agosto, aunque su familia recién radicó la denuncia el 1° de septiembre. Madre de una niña de 5 años y la menor de tres hermanas, solía visitar Pilar con frecuencia para ver a su pareja, con quien mantenía una relación marcada, según vecinos, por episodios de violencia y el consumo problemático de drogas.

Los testimonios recogidos en el barrio señalaron que “Osky” Benítez tenía un historial de comportamientos violentos y problemas de adicción. “Era agresivo, se lo veía mal”, contó una vecina tras el operativo.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción de Género de Pilar, a cargo de la fiscal María José Basiglio. El expediente fue caratulado como “femicidio” y “tentativa de suicidio” para el principal acusado, mientras que Lynch enfrenta cargos como partícipe del crimen.

El brutal femicidio conmueve a la comunidad de Pilar y de General Rodríguez, donde vivía la joven. Su familia había insistido durante días en la búsqueda. Finalmente, el tatuaje con el nombre de su padre fue lo que permitió confirmar lo peor: que Solange había sido asesinada en manos de quien decía ser su pareja.