Whirlpool cerró su planta de Pilar y despidió a 220 trabajadores

Desde la empresa se comunicó la decisión a los empleados y que se está negociando con Unión Obrera Metalúrgica (UOM) el paquete de salida, que incluirá la indemnización correspondiente más un plus.

El cierre incluyó tanto al personal de producción como a otros sectores vinculados con la operatoria de la planta, incluyendo áreas de ingeniería y control de calidad.

“Ellos también son consumidores. Ellos producen con sus manos los lavarropas, son consumidores al final del día. No los vemos solamente como colaboradores. Si en el futuro pudiéramos volver a producir, la idea es que la relación sea a largo plazo”, explicaron desde la compañía sobre las negociaciones con la UOM.

En este contexto, Whirlpool mantendrá su oficina comercial y de distribución en la Argentina, como hace 35 años, en la que seguirán trabajando entre 100 y 120 personas.

Así fue la salida del último día de trabajo en Whirlpool.



La empresa comunicó sorpresivamente el despido de 300 trabajadores.

El comunicado de la empresa

Según explicaron, la decisión se tomó porque “se trataba de un modelo de negocio operativo y competitivo que sea eficiente y que sea mucho más ágil de lo que realmente fue, algo que finalmente no pudo lograrse en un contexto de fuerte desaceleración del consumo y aumento significativo de las importaciones”. “La idea es empezar el camino de la transición y organizarnos hacia una operación más comercial que de fabricación”, explicaron las fuentes.

“Esta decisión implica una reconfiguración estructural de la operación en la Argentina. A partir de este cambio, Whirlpool concentrará su presencia en el país en actividades estrictamente comerciales y de servicio, garantizando el abastecimiento de electrodomésticos, accesorios y repuestos en todo el territorio de Argentina”, explicita el comunicado de prensa enviado por la firma.

Y agrega: “La compañía reafirma que su continuidad en la Argentina no está en revisión: su presencia comercial y su portafolio de productos seguirán disponibles para los consumidores, bajo un esquema operativo alineado con las condiciones del entorno local y regional”.