Horror en San Luis: una madre yy su hija fueron asesinadas y hay dos detenidos

El macabro hallazgo se produjo durante la mañana del sábado, cuando personal de la Comisaría 10ª acudió a una casa ubicada sobre la calle Leonismo Argentino, en el barrio San José, luego de que una vecina llamara al 911 al no poder comunicarse con las mujeres desde hacía varios días. Al ingresar al domicilio, los efectivos encontraron a ambas sin vida y con claros signos de violencia.

De inmediato tomó intervención la fiscal de Instrucción N°5, Gisela Milstein, quien ordenó el resguardo de la escena del crimen y la realización de pericias para recolectar pruebas que permitan reconstruir lo sucedido. Según las primeras estimaciones forenses, madre e hija llevaban varios días fallecidas y presentaban múltiples heridas provocadas con un arma blanca.

Vanesa Zanni y su compromiso social

Zanni era una mujer muy conocida en el barrio por su compromiso social. Formaba parte del programa provincial “Familias Solidarias”, a través del cual brindaba alojamiento temporal a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad que no podían permanecer con sus familias por problemas sociales o disposiciones judiciales. Esa actividad solidaria es una de las líneas que los investigadores analizan para determinar el contexto del crimen.

En los primeros días de la pesquisa, una vecina aportó un dato clave: aseguró que una joven de 21 años había estado frecuentando la vivienda de las víctimas en los últimos días. Esa información derivó en una búsqueda para dar con su paradero, ya que se trataba de una persona que habría residido ocasionalmente en la casa.

La investigación del doble crimen

Fuentes policiales confirmaron luego que esa joven, identificada como Dayana Macarena Peralta, había sido denunciada como desaparecida el pasado 10 de diciembre por su padrastro. La Policía de San Luis activó en ese momento una alerta, pero 24 horas después informó que la denuncia quedaba sin efecto tras hallarla “en buen estado de salud”.

Sin embargo, el nombre de Peralta volvió a cobrar relevancia en las últimas horas. Durante la madrugada del domingo, la investigación dio un giro decisivo con la detención de ella y de su pareja, Axel Emiliano Crisito, de 25 años.

Ambos fueron interceptados por la Policía de La Pampa sobre la ruta nacional N°188, entre las localidades de Quetrequén y Maisonnave, muy cerca del límite con San Luis.

La captura fue posible gracias a un operativo cerrojo coordinado entre las policías de San Luis, La Pampa, Mendoza y Córdoba. Según se informó oficialmente, los detenidos presentaban retraso madurativo y se encontraban indocumentados al momento de su aprehensión. En las próximas horas serán trasladados a Villa Mercedes para quedar a disposición de la fiscal Milstein, quien mantiene la causa bajo estricto secreto de sumario.

"Que esto no quede así"

Mientras avanza la investigación judicial y se aguardan los resultados de las autopsias, el dolor y la indignación se multiplican. Sol, la hija mayor de Vanesa y hermana de Tatiana, expresó su angustia en redes sociales y reclamó justicia. “Por mi mamá, por mi hermanita, que se llevó la peor parte. Que esto no quede así. Que no sea un caso más”, escribió.

También amigos, vecinos y miembros de la comunidad educativa de la Escuela Técnica N°19, donde asistía la adolescente, manifestaron su pesar. El Ministerio de Educación provincial expresó sus condolencias y acompañamiento a la familia.

La detención de los sospechosos abre ahora una etapa clave para esclarecer el móvil de un crimen que terminó con la vida de una mujer dedicada a la solidaridad y de su hija, y que dejó una profunda huella de dolor en toda la comunidad puntana.