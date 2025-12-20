General |

Pánico en Constitución: cayó un cartel sobre un auto y dos mujeres quedaron atrapadas

El hecho ocurrió cerca de la Autopista 25 de Mayo. Las víctimas, de 24 y 48 años, fueron rescatadas por los bomberos y trasladadas al Hospital Ramos Mejía, fuera de peligro.

Momentos de tensión se vivieron este sábado después del mediodía en el barrio porteño de Constitución, cuando un poste de cartelería cayó sobre un auto en el que viajaban dos mujeres, que quedaron atrapadas en el interior del vehículo.

El accidente ocurrió en la intersección de la avenida Entre Ríos y la calle Cochabamba, en las inmediaciones de la Autopista 25 de Mayo. Según informaron fuentes oficiales, el auto circulaba por la zona cuando el poste se desplomó y cayó de lleno sobre el parabrisas y parte del capot del vehículo, un Peugeot 208 negro.

Las ocupantes, de 24 y 48 años, quedaron atrapadas dentro del rodado y debieron ser rescatadas por dotaciones de los Bomberos de la Ciudad. En el lugar también trabajó personal médico del SAME, que asistió a las mujeres y dispuso su traslado al Hospital Ramos Mejía para una mejor evaluación.

video

De acuerdo con el parte médico, ambas víctimas se encontraban conscientes y fuera de peligro. En el operativo participaron además Bomberos Voluntarios de San Telmo, efectivos de la Policía de la Comuna 1 Sur, personal de Defensa Civil y de Alumbrado Público, que colaboraron en las tareas de remoción del cartel.

Como consecuencia del operativo, el tránsito fue reducido de manera parcial en la zona durante varias horas, lo que generó demoras y complicaciones en la circulación.

