Sergio Denis: rechazaron indemnizar a la familia y su hija estalló en las redes sociales

Con el planteo de este contexto, consideraron que no queda lugar para que los familiares accionen de tal manera y desestimaron la solicitud económica así como deberán hacerse cargo de los costos del juicio.

Durante el evento, organizado por ATSA, por el Día Internacional de la Mujer, uno de los fans filmó el momento exacto donde se puede observar que Denis cantaba "Te llamo para despedirme" y al recorrer una parte de las tablas, ocurrió el golpe en la fosa de tres metros de profundidad que le ocasionó politraumatismos y un traumatismo encéfalo craneano grave.

Los herederos del artista presentaron la demanda el 16 de febrero de 2022, solicitaron un monto de $7,6 millones más intereses, además de $3,3 millones en concepto de lucro cesante. Meses después, agregaron un expediente paralelo donde pedían $5,6 millones en carácter de herederos del cantante.

En marzo de 2023, con la causa ya iniciada, Bárbara Hoffman, hija del artista, había reclamado que se investigue el hecho en profundidad y había denunciado una serie de complicaciones legales que impedían el esclarecimiento del caso.

En esa instancia, Hoffman sostuvo: “Lo que nosotros sentimos y vamos a reclamarle es que sentimos que la causa la están parando por un motivo que nosotros no entendemos”.

En tanto, su abogado, Diego Colombo, reclamaba: “El fiscal tiene otros antecedentes de parar causas, lo que hace es investigar lo investigado. Estamos seguros de que a Sergio lo mataron. Un accidente es cuando vos no lo podés prever. Y esto era absolutamente previsible. No hicieron nada para que no ocurra y este hombre no investiga nada”.

La reacción de la hija de Sergio Denis

Bárbara Hoffman, hija del cantante Sergio Denis, se lamentó por el fallo que niega la indemnización y realizó un breve descargo en sus redes sociales: “Argentina, el único país donde las víctimas terminan siendo culpabilizadas. Lamentable nuestra justicia”.

En un nuevo texto, Bárbara señaló: “Agradezco siempre el interés y el apoyo de los medios. No voy a hablar ahora, no puedo contestar tampoco. Sepan entender. Cuando pueda lo haré, mientras tanto pido que sepan comprender y apago el teléfono porque es imposible. El tiempo es el mejor juez y Dios todo lo ve”.

Las publicaciones, además, fueron acompañadas por dos canciones del artista: “Conclusiones”, que en su letra refleja las dualidades de la vida, y “Un camino a Dios”, que da lugar a una plegaria íntima.