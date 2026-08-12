Imputaron a la dueña y al cuidador del pitbull que mató a un nene en Córdoba

Además, la Justicia busca establecer si el animal se había escapado anteriormente, cómo era su cuidado y si existían denuncias previas relacionadas con su tenencia. El perro, de cinco años, fue retirado del lugar después del ataque y trasladado al área de Zoonosis del Instituto Antirrábico, donde quedó bajo control de las autoridades.

La imputación representa un avance en la causa, aunque no implica una condena. La Fiscalía deberá continuar reuniendo pruebas para determinar las circunstancias del hecho y establecer la eventual responsabilidad penal de cada uno de los imputados.

El pedido de justicia de la familia

En medio del dolor por la pérdida de su hijo, la mamá de Salvador reclamó que los responsables del animal respondan ante la Justicia y pidió que una tragedia similar no vuelva a ocurrir. “Lo único que quiero es que esto no le pase a ningún otro niño más. Quiero que esa persona vaya presa. Es lo único que pido por mi hijo”, sostuvo.

La familia de Salvador pidió justicia y reclamó que los responsables del animal respondan ante la Justicia.

La familia también cuestionó la forma en que estaba siendo cuidado el perro y remarcó que la responsabilidad debe recaer sobre los adultos a cargo del animal. La abuela de Salvador lo expresó de manera contundente: “El perro actuó porque es un animal, el dueño sí razona y piensa. El que tiene que pagar todo esto es el dueño”.

Ahora, la Justicia deberá determinar qué ocurrió durante los minutos previos al ataque y si hubo fallas o incumplimientos en las medidas de cuidado y control del animal. Mientras avanza la investigación, la familia de Salvador espera que se esclarezca el caso y que se establezcan las responsabilidades por la muerte del pequeño.