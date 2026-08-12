Imputaron a la dueña y al cuidador del pitbull que mató a un nene en Córdoba

Salvador tenía 3 años y murió tras ser atacado por un perro. La Justicia imputó por homicidio culposo a la dueña y al hombre que estaba a cargo del animal.
La muerte de Salvador, un nene de 3 años que fue atacado por un perro en Córdoba, generó una fuerte conmoción y ahora tuvo un avance judicial. La dueña del animal y el hombre que estaba a cargo de su cuidado fueron imputados por homicidio culposo, mientras la Fiscalía continúa con las medidas para determinar cómo ocurrió el ataque y las responsabilidades que les podrían corresponder.
El hecho ocurrió el domingo 9 de agosto en el barrio Villa La Lonja, al sur de la ciudad de Córdoba. Salvador estaba junto a su familia cuando se alejó unos metros de su vivienda y se acercó hasta un terreno lindero, desde donde salió el animal. Su papá se encontraba lavando una camioneta en la vereda y su mamá había ingresado unos minutos a la casa para preparar la comida. Cuando volvió a salir y preguntó por el pequeño, comenzó a buscarlo y se encontró con la dramática escena.
“Me fijo y no estaba. Cuando lo vi, ya los perros me lo estaban comiendo”, relató la mujer al recordar el momento en que encontró a su hijo. Salvador sufrió graves heridas producto del ataque y fue trasladado para recibir asistencia médica, pero no logró sobrevivir. La brutalidad del episodio provocó conmoción entre los vecinos y abrió una investigación para determinar por qué el animal pudo llegar hasta el menor.
La causa está a cargo de la Fiscalía de Instrucción N° 10, conducida por la fiscal Celeste Blasco, que ordenó distintas medidas para reconstruir la secuencia. En las últimas horas, la funcionaria imputó por homicidio culposo a la dueña del perro y al hombre que estaba a cargo de su cuidado al momento del ataque. La investigación incluye la toma de testimonios, informes técnicos de Policía Judicial y la autopsia correspondiente.
Además, la Justicia busca establecer si el animal se había escapado anteriormente, cómo era su cuidado y si existían denuncias previas relacionadas con su tenencia. El perro, de cinco años, fue retirado del lugar después del ataque y trasladado al área de Zoonosis del Instituto Antirrábico, donde quedó bajo control de las autoridades.
La imputación representa un avance en la causa, aunque no implica una condena. La Fiscalía deberá continuar reuniendo pruebas para determinar las circunstancias del hecho y establecer la eventual responsabilidad penal de cada uno de los imputados.
En medio del dolor por la pérdida de su hijo, la mamá de Salvador reclamó que los responsables del animal respondan ante la Justicia y pidió que una tragedia similar no vuelva a ocurrir. “Lo único que quiero es que esto no le pase a ningún otro niño más. Quiero que esa persona vaya presa. Es lo único que pido por mi hijo”, sostuvo.
La familia también cuestionó la forma en que estaba siendo cuidado el perro y remarcó que la responsabilidad debe recaer sobre los adultos a cargo del animal. La abuela de Salvador lo expresó de manera contundente: “El perro actuó porque es un animal, el dueño sí razona y piensa. El que tiene que pagar todo esto es el dueño”.
Ahora, la Justicia deberá determinar qué ocurrió durante los minutos previos al ataque y si hubo fallas o incumplimientos en las medidas de cuidado y control del animal. Mientras avanza la investigación, la familia de Salvador espera que se esclarezca el caso y que se establezcan las responsabilidades por la muerte del pequeño.
comentar