Insólito en Santiago del Estero: se separó y descubrió que su ex dormía en el tanque de agua de su casa

La mujer escuchó ruidos en el techo durante dos noches y llamó a la Policía. Los efectivos encontraron zapatillas y una frazada en la estructura. La Fiscalía ordenó instalarle un botón antipánico.
Una mujer del barrio Siglo XXI, en la zona sur de la capital de Santiago del Estero, vivió una situación tan insólita como inquietante después de separarse de su pareja: descubrió que su expareja habría estado ingresando a escondidas a su casa para dormir en la estructura del tanque de agua.
El episodio ocurrió en una vivienda de la Manzana 65. Según trascendió, la propietaria comenzó a escuchar ruidos extraños en el techo durante las dos noches posteriores a la separación, por lo que sospechó que alguien podía estar ingresando sin su autorización y decidió pedir ayuda policial.
Cuando los efectivos llegaron, revisaron el techo y la zona del tanque de reserva de agua. Allí encontraron un par de zapatillas negras y una frazada, elementos que presuntamente utilizaba el hombre para permanecer oculto y pasar la noche en el lugar.
De acuerdo con la información trascendida, la mujer no manifestó inicialmente su intención de presentar una denuncia penal contra su expareja. El hombre se encontraría en situación de calle y también habría sido echado de la vivienda de su madre, por lo que habría buscado refugio en el tanque de agua.
Sin embargo, el caso llegó a la Unidad Fiscal de Género y Violencia Intrafamiliar. La fiscal Silvia Jaime Luna dispuso medidas urgentes de protección y ordenó instalar un botón antipánico en el teléfono celular de la mujer.
El dispositivo permitirá que la vecina pueda solicitar asistencia policial de manera inmediata ante cualquier nuevo episodio que pueda poner en riesgo su seguridad.
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