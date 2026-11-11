Insólito en Santiago del Estero: se separó y descubrió que su ex dormía en el tanque de agua de su casa

Sin embargo, el caso llegó a la Unidad Fiscal de Género y Violencia Intrafamiliar. La fiscal Silvia Jaime Luna dispuso medidas urgentes de protección y ordenó instalar un botón antipánico en el teléfono celular de la mujer.

El dispositivo permitirá que la vecina pueda solicitar asistencia policial de manera inmediata ante cualquier nuevo episodio que pueda poner en riesgo su seguridad.