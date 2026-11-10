Sur Finanzas: Procesaron a la madre de Ariel Vallejo y la embargaron por $ 40.000 millones

Otro de los ejes señalados por la Justicia es Neblockchain S.A., la billetera virtual vinculada a Ariel Vallejo. Graciela fue presidenta, oficial de cumplimiento y accionista mayoritaria de la firma, en cuya cuenta se acreditaron 1,73 billones de pesos entre enero de 2024 y octubre de 2025. De acuerdo con el registro societario citado por el juez, tenía 77.072 de las 110.103 acciones desde el 31 de agosto de 2023.

Rodríguez Ponte destacó que la mujer tenía a su cargo los controles que, según la investigación, fueron omitidos. Su función como oficial de cumplimiento implicaba responsabilidades sobre la supervisión de las operaciones de la billetera virtual, por lo que el magistrado consideró que su participación no se limitó a ocupar un cargo nominal dentro de la sociedad.

El procesamiento también menciona su intervención en la compra de una Ferrari California de su hijo, que justificó mediante una carta de oferta por 260 millones de pesos. Además, un informe final de fiscalización de ARCA del 15 de octubre de 2026 detectó diferencias entre las acreditaciones bancarias y los ingresos declarados por Graciela: 1.039,7 millones de pesos en 2022 y 1.232,6 millones de pesos en 2023. El juez también señaló que no justificó un pasivo de 605 millones de pesos con el Centro de Inversiones Concordia incluido en su declaración jurada de 2022.

La Ferrari de vallejo.

Cuando fue indagada, Vallejo sostuvo que su único ingreso era una jubilación de un millón de pesos y que vivía en una casa heredada de sus padres. También afirmó que sus cargos en las empresas de su hijo eran formales. Sin embargo, el magistrado consideró que las pruebas reunidas mostraban una intervención sostenida en las distintas etapas de la estructura, desde la casa de cambio hasta la billetera virtual.

En su resolución, el juez concluyó que la mujer participó en todos los tramos de la maniobra y remarcó que su desempeño como presidenta y responsable de cumplimiento de Neblockchain implicaba conocer los controles que no se realizaron. Por esos motivos, la procesó por asociación ilícita, lavado de activos agravado y delitos de evasión tributaria.

Graciela y Ariel Vallejo forman parte de las 19 personas y nueve empresas procesadas por Rodríguez Ponte. Según la hipótesis judicial, la organización habría blanqueado dinero proveniente de la evasión impositiva, de operaciones simuladas de compra y venta de dólares y de movimientos de fondos a través de una billetera virtual en los que habrían intervenido personas inexistentes.