Atacaron a puñaladas a una jubilada y su nieta en plena calle en Santiago del Estero

Las víctimas, de 60 y 25 años, fueron sorprendidas por tres personas en una esquina de Añatuya. La joven sufrió heridas en distintas partes del cuerpo y perdió mucha sangre. No hay detenidos.
Una jubilada de 60 años y su nieta de 25 fueron víctimas de un violento ataque con arma blanca en plena vía pública en Añatuya, Santiago del Estero. El episodio ocurrió el lunes 9 de noviembre, cuando ambas caminaban por una zona céntrica y fueron interceptadas por tres personas que las agredieron a puñaladas.
De acuerdo con la denuncia, las víctimas fueron abordadas por dos mujeres y un hombre en la intersección de la avenida 25 de Mayo y la calle España. Los agresores las sorprendieron por detrás, las empujaron y provocaron que cayeran al suelo. Una vez allí, las atacaron con un elemento cortante en reiteradas oportunidades.
Tras el episodio, una ambulancia municipal llegó al lugar y asistió a las dos mujeres. Luego, ambas fueron trasladadas al Hospital Zonal de Añatuya, donde quedaron bajo atención médica debido a las lesiones que presentaban.
La joven de 25 años fue quien sufrió las heridas de mayor gravedad. Según la información preliminar, tenía cortes en el mentón, la cabeza, los brazos y las manos, además de haber perdido una cantidad considerable de sangre. Su abuela también resultó herida cuando intentó auxiliarla durante la agresión y sufrió escoriaciones, raspones y cortes.
La investigación quedó a cargo de la Justicia, con intervención de distintas áreas de la Policía de la Departamental N.º 13. Por el momento, los tres sospechosos escaparon antes de la llegada de los efectivos y no se informaron detenciones relacionadas con el ataque.
Una de las hipótesis que analiza la Fiscalía apunta a posibles conflictos de larga data entre las familias involucradas. Según los primeros datos reunidos, existirían antecedentes de enfrentamientos entre ellas en el barrio Tradición, aunque todavía se intenta establecer si esas diferencias tuvieron relación directa con la agresión.
Los investigadores buscan reconstruir cómo comenzó el episodio, determinar si existió una discusión previa y establecer qué elemento utilizaron los atacantes para provocar las heridas. Para avanzar, podrán recurrir a testimonios de vecinos y de posibles testigos que hayan estado en las inmediaciones del cruce.
En el procedimiento participaron efectivos de las divisiones de Prevención y Criminalística de la Departamental N.º 13, junto con personal de la Comisaría Comunitaria N.º 41. Criminalística realizó tareas de relevamiento en el lugar, mientras que las demás áreas trabajan para identificar y localizar a las personas denunciadas.
La causa permanece en una etapa inicial y la calificación legal del hecho todavía no fue definida. Los informes médicos de ambas víctimas, las pericias y las pruebas que se incorporen serán determinantes para establecer las responsabilidades de los involucrados.
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