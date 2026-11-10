Atacaron a puñaladas a una jubilada y su nieta en plena calle en Santiago del Estero

La hipótesis de un conflicto entre familias

La investigación quedó a cargo de la Justicia, con intervención de distintas áreas de la Policía de la Departamental N.º 13. Por el momento, los tres sospechosos escaparon antes de la llegada de los efectivos y no se informaron detenciones relacionadas con el ataque.

Una de las hipótesis que analiza la Fiscalía apunta a posibles conflictos de larga data entre las familias involucradas. Según los primeros datos reunidos, existirían antecedentes de enfrentamientos entre ellas en el barrio Tradición, aunque todavía se intenta establecer si esas diferencias tuvieron relación directa con la agresión.

Los investigadores buscan reconstruir cómo comenzó el episodio, determinar si existió una discusión previa y establecer qué elemento utilizaron los atacantes para provocar las heridas. Para avanzar, podrán recurrir a testimonios de vecinos y de posibles testigos que hayan estado en las inmediaciones del cruce.

En el procedimiento participaron efectivos de las divisiones de Prevención y Criminalística de la Departamental N.º 13, junto con personal de la Comisaría Comunitaria N.º 41. Criminalística realizó tareas de relevamiento en el lugar, mientras que las demás áreas trabajan para identificar y localizar a las personas denunciadas.

La causa permanece en una etapa inicial y la calificación legal del hecho todavía no fue definida. Los informes médicos de ambas víctimas, las pericias y las pruebas que se incorporen serán determinantes para establecer las responsabilidades de los involucrados.