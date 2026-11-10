Encontraron el cuerpo mutilado de un joven en un canal de Bragado: investigan un homicidio

Ezequiel Carballo había desaparecido el sábado y fue encontrado el lunes en un canal cercano a Larrea. La Justicia investiga una presunta agresión en una vivienda y aguarda peritajes clave.
Un joven de 27 años fue encontrado muerto y con signos de mutilación en un canal de la zona rural de Mechita, en el partido bonaerense de Bragado. Se trata de Ezequiel Carballo, quien era buscado desde el sábado, cuando su familia denunció que había salido de su casa y no había regresado. Por el hecho, que se investiga como un homicidio, dos personas fueron aprehendidas y quedaron a disposición de la Justicia.
El hallazgo se produjo el lunes 9 de noviembre en un tramo del canal República de Italia, conocido en la zona como canal Cafiero, cerca de la localidad de Larrea, en el partido de Alberti. Del operativo participaron Bomberos Voluntarios de Mechita, Bragado y Alberti, que realizaron rastrillajes en el sector. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Chivilcoy, donde se llevará adelante la autopsia para establecer las circunstancias y las causas de la muerte.
De acuerdo con las primeras averiguaciones, Carballo había llegado a una vivienda de Mechita, donde se encontró con dos personas de su entorno. La principal hipótesis de los investigadores sostiene que habría sido atacado dentro de esa propiedad y que luego los responsables trasladaron su cuerpo hasta el canal. Esa línea de investigación derivó en un allanamiento, durante el cual la Policía secuestró ropa, un cuchillo y otros elementos con presuntos rastros de sangre.
El cuerpo presentaba amputaciones en ambas manos y en las piernas, por debajo de las rodillas, además de heridas cortantes en el abdomen y la cabeza. Los peritos deberán determinar si las lesiones se produjeron antes o después del fallecimiento y cuál fue el mecanismo utilizado. También se buscará establecer si hubo más personas involucradas en el ataque y reconstruir los movimientos de la víctima durante las horas previas a su desaparición.
Los dos sospechosos fueron aprehendidos durante el avance de las medidas judiciales, aunque todavía no se informó cuál será su situación procesal definitiva. La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 del Departamento Judicial de Mercedes, que analiza los elementos secuestrados y el vínculo que existía entre los involucrados. Entre las hipótesis también se intenta establecer si hubo una discusión antes del presunto ataque y quiénes estuvieron presentes en la vivienda.
Durante las primeras horas del caso circuló un audio por WhatsApp que mencionaba un posible ataque contra el joven y hacía referencia a mutilaciones. Sin embargo, la autoría y el contenido del mensaje no fueron corroborados oficialmente por la Justicia. Según la información difundida por medios locales, algunos de los datos mencionados habrían coincidido preliminarmente con las características del cuerpo encontrado. También trascendió que la víctima y los sospechosos atravesaban problemas de consumo, un aspecto que forma parte del contexto bajo análisis.
En las próximas horas, los resultados de la autopsia y de los peritajes sobre la ropa y los objetos secuestrados serán fundamentales para avanzar en la causa. La fiscalía busca determinar cómo ocurrió el homicidio, cuándo se produjeron las lesiones y qué participación tuvo cada uno de los dos aprehendidos. Por el momento, la investigación continúa abierta y no se descarta que se ordenen nuevas medidas para esclarecer el crimen.
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