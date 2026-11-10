Encontraron el cuerpo mutilado de un joven en un canal de Bragado: investigan un homicidio

Los dos sospechosos fueron aprehendidos durante el avance de las medidas judiciales, aunque todavía no se informó cuál será su situación procesal definitiva. La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 del Departamento Judicial de Mercedes, que analiza los elementos secuestrados y el vínculo que existía entre los involucrados. Entre las hipótesis también se intenta establecer si hubo una discusión antes del presunto ataque y quiénes estuvieron presentes en la vivienda.

Durante las primeras horas del caso circuló un audio por WhatsApp que mencionaba un posible ataque contra el joven y hacía referencia a mutilaciones. Sin embargo, la autoría y el contenido del mensaje no fueron corroborados oficialmente por la Justicia. Según la información difundida por medios locales, algunos de los datos mencionados habrían coincidido preliminarmente con las características del cuerpo encontrado. También trascendió que la víctima y los sospechosos atravesaban problemas de consumo, un aspecto que forma parte del contexto bajo análisis.

En las próximas horas, los resultados de la autopsia y de los peritajes sobre la ropa y los objetos secuestrados serán fundamentales para avanzar en la causa. La fiscalía busca determinar cómo ocurrió el homicidio, cuándo se produjeron las lesiones y qué participación tuvo cada uno de los dos aprehendidos. Por el momento, la investigación continúa abierta y no se descarta que se ordenen nuevas medidas para esclarecer el crimen.