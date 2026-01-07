Provincia |

San Martín: la Policía rescató a una beba que había sido abandonada en un tacho de basura

La pequeña pesa 1.890 gramos y se encuentra internada en terapia intensiva de neonatología. La llamaron Verónica, en homenaje a la agente que la asistió cuando llegó al lugar donde había sido abandonada.

Una beba recién nacida fue hallada en un cesto de basura en la localidad bonaerense de San Martín. Aunque se encuentra estable, continúa en terapia intensiva de neonatología, ya que nació de 36 semanas y el cordón umbilical fue cortado de manera artesanal.

El hallazgo ocurrió cerca de las 5 de la mañana de este miércoles, cuando un vecino llamó al 911 para alertar sobre la presencia de una beba abandonada.

La médica a cargo de su atención informó que se trata de una recién nacida prematura, con aproximadamente 36 semanas de gestación, un peso de 1.890 gramos y clínicamente estable. Dijo que el parto fue domiciliario, y allí se seccionó el cordón umbilical de forma artesanal.

image

Según el parte policial, la pequeña fue encontrada en la avenida Riobamba al 2300 sin ropa, por lo que la trasladaron de manera inmediata por un móvil policial al Hospital Municipal Dr. Diego Thompson, donde la asistió la doctora Melina Pasarelli.

El personal médico le puso el nombre de Verónica a la pequeña, en reconocimiento a la teniente 1° Verónica Ayala, quien halló a la menor tras una alerta.

Cómo sigue la causa

La Unidad Funcional de Instrucción N° 3 del Departamento Judicial San Martín, a cargo del fiscal Daniel Cangelosi, tomó intervención en el caso y caratuló la causa como “abandono de persona”.

Por orden judicial, se dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, la obtención de imágenes del lugar del hallazgo y la intervención del Servicio Local de protección de derechos de la infancia.

