Intentaron violarla y, como no lo lograron, tiraron a su hijo al río

El hecho ocurrió en Río Segundo, localidad de Córdoba. La mujer denunció a través de un video que dos hombres la obligaron a bajar de la bicicleta y la llevaron hasta un árbol con el nene. En ese lugar, la golpearon y le empezaron a romper la ropa para abusar de ella, pero la joven se defendió.

En su relato, Nadia Müller, contó: “Me aparecieron dos tipos en moto, me amenazaban con que no mirara ni hiciera nada que llamara la atención porque iban a matar a mi hijo. Además, indicó que uno de los sujetos tenía “una especie de cuchillo o una punta, en ese momento me dio muchísimo miedo, no tuve otra alternativa que hacerles caso”.

Uno de los hombres apoyó la bicicleta en un árbol y se quedó junto al niño, que estaba atado a la sillita, mientras el otro empezó a forcejear. “El otro intentó sacarme la remera, me rompió uno de los breteles. Como veía que no podía porque yo estaba luchando, me tiró contra el piso y me pedía que no le mirara la cara. Se sentó arriba de mí, bloqueándome las piernas y los brazos, y sacó una especie de cable, no sé bien qué era, y me empezó a ahorcar”, explicó.

El relato es estremecedor: “Sólo podía mirar a mi hijo que lloraba, presenciando esa situación y diciéndome ‘mamá’. Con esa misma arma intentaron romperme el pantalón, pero no pudo terminar de sacármelo, no pudo cumplir con su objetivo de violarme”.

Y en ese momento, el hombre desistió, la levantó y la golpeó contra un tronco. El otro se vengó con el menor: “Ya que no te pudimos hacer daño a vos, mirá lo que le hacemos a tu hijo”, le dijo mientras tiraba al niño al río.

La madre, casi sin fuerza por los golpes, se tiró al agua a rescatar al niño, que se estaba ahogando, y logró sacarlo con vida.