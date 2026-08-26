Juicio a Anibal Lotocki: la frase de su esposa que sorprendió al tribunal

María José Favarón declaró como testigo y defendió al cirujano, con quien trabaja desde 2009. Aseguró que realizó entre 5.000 y 6.000 operaciones.
El doctor Aníbal Lotocki, “habrá hecho entre 5.000 y 6.000 cirugías en ese tiempo” en el que se le adjudica mala práxis, lo que ocasionó la muerte de Cristian Zárate, dijo María José “Majo” Favarón, esposa y exsecretaria del médido, quien declaró ante la Justicia.
Favarón declaró ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 17 de la Ciudad de Buenos Aires y "quebró en llanto" durante la audiencia. El proceso busca determinar la responsabilidad de Lotocki y de otros profesionales por la muerte de Zárate, quien falleció en abril de 2021 luego de una intervención quirúrgica.
La esposa del cirujano aseguró que durante los años que trabajó con él, desde el 2009, pudo observar el proceso de atención de los pacientes. “Yo vi el antes y el después de todos los pacientes y cómo los cuidaba”, afirmó, y para ella, el caso de Zárate fue una situación excepcional dentro de su experiencia laboral.
“Esta fue la primera vez, en el tiempo que estuve presente, que tuvimos que trasladar a algún paciente por alguna urgencia”, sostuvo.
La mujer también recordó que antes de la intervención de Zárate hubo una demora debido a que Lotocki había sido contacto estrecho de COVID-19.
Según su relato, ella le ofreció a Zárate devolverle la seña por la postergación de la operación, pero el paciente manifestó su intención de continuar, debido a que "quería operarse con Aníbal, se lo habían recomendado muchas amigas”, y que Lotocki le había dicho que Zárate estaba médicamente apto para ser intervenido.
En otro momento, la mujer se mostró afectada por la situación que atraviesa el cirujano y manifestó ante el tribunal: “Me conmueve porque es la primera vez que sucede algo así”.
Su declaración forma parte de las distintas testimoniales que se incorporaron al debate oral para reconstruir lo ocurrido antes, durante y después de la intervención de Zárate.
Romina Sicoli, viuda de Cristian Zárate, también declaró ante los jueces y responsabilizó al cirujano por lo ocurrido al afirmar que "Lo que hizo el asesino de Lotocki. Lo podrían haber frenado”, y afirmó que el médico “no puede estar en sociedad”.
La causa investiga la muerte de Zárate y las responsabilidades de los profesionales que participaron de la atención médica. Lotocki está acusado por homicidio simple con dolo eventual, además de las imputaciones vinculadas con lesiones gravísimas sufridas por otras cinco pacientes.
También están imputados Andrea Isabel Torelli, Daniel Enrique Zambrano García, Polansky Peláez Hoyos, Santiago Luis Olguín y Silvia Mabel Fernández. La instrumentadora quirúrgica Florencia Marina Krzeczek, por su parte, se encuentra procesada por presunto encubrimiento agravado.
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