Caso Loan Peña: polémica declaración del Americano Soria

"Me es muy difícil venir a declarar en condiciones físicas y psicológicas, cuando mi integridad física está en riesgo", sostuvo el imputado.

Así hizo referencia al supuesto ataque sufrido el domingo último en la cárcel federal de Resistencia, episodio en el que -dijo- "me pudieron sacar un ojo". "Las condiciones carcelarias han empeorado", dijo.

Al respecto, el abogado defensor de Soria, Marcelo Ponce, había interpuesto un hábeas corpus para reclamar mejores condiciones para la prisión preventiva que cumple el hombre que decía formar parte de fuerzas de seguridad e inteligencia de Estados Unidos.

Testigos convocados

Entre los convocados para la decimotercera audiencia se encuentra Leticia Risco, ex coordinadora del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu), quien estuvo a cargo de la activación de la Alerta Sofía.

Durante la investigación, Risco cuestionó una presunta reticencia del excomisario Walter Maciel para aportar información necesaria para la alerta.