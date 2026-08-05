Caso Loan Peña: polémica declaración del Americano Soria

En la nueva audiencia por la desaparición del niño en Corrientes uno de los testigos pidió mejor condiciones de reclusión y tras un ataque que sufrió.
El Tribunal Oral Federal de Corrientes reanudó el juicio por la sustracción y el ocultamiento de Loan Peña y en la audiencia de este miércoles en el Escuadrón 48 de Gendarmería se presentaron tres testigos vinculados a distintas etapas de la investigación por la desaparición del niño, ocurrida el 13 de junio de 2024.
A pesar de que estaba prevista la declaración de la responsable del Sistema Federal de Búsqueda que activa el Alerta Sofía, Leticia Risko, no concurrió a la audiencia.
Mientras que el imputado por el supuesto entorpecimiento de la investigación del caso Nicolás "El Americano" Soria, declaró por primera vez en el juicio para denunciar las condiciones en las que se encuentra en la Unidad Penitenciaria Federal 7 de Resistencia.
En su presentación, el acusado reclamó protección y se negó a responder preguntas durante la audiencia. "No quiero ponerme en el rol de víctima, para mí las únicas víctimas acá son Loan y su familia", comenzó diciendo Soria. Y consideró "víctimas" a "los imputados que son inocentes, los que están presos o no presos".
"Me es muy difícil venir a declarar en condiciones físicas y psicológicas, cuando mi integridad física está en riesgo", sostuvo el imputado.
Así hizo referencia al supuesto ataque sufrido el domingo último en la cárcel federal de Resistencia, episodio en el que -dijo- "me pudieron sacar un ojo". "Las condiciones carcelarias han empeorado", dijo.
Al respecto, el abogado defensor de Soria, Marcelo Ponce, había interpuesto un hábeas corpus para reclamar mejores condiciones para la prisión preventiva que cumple el hombre que decía formar parte de fuerzas de seguridad e inteligencia de Estados Unidos.
Entre los convocados para la decimotercera audiencia se encuentra Leticia Risco, ex coordinadora del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu), quien estuvo a cargo de la activación de la Alerta Sofía.
Durante la investigación, Risco cuestionó una presunta reticencia del excomisario Walter Maciel para aportar información necesaria para la alerta.
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