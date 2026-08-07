Caso Loan Peña: una pericia clave complicó a dos de los principales acusados

Los principales acusados

En el debate oral son juzgadas siete personas acusadas de haber participado en la desaparición del niño. Entre ellas se encuentran la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, su esposo y ex capitán de la Armada Carlos Guido Pérez, el excomisario Walter Maciel, la tía del menor Laudelina Peña, Antonio Benítez, Mónica del Carmen Millapi y Daniel "Fierrito" Ramírez.

Además, otras diez personas enfrentan un proceso separado por el presunto entorpecimiento de la investigación. Entre esos imputados figura Nicolás "El Americano" Soria, quien días atrás anticipó ante el tribunal que declarará para denunciar supuestas irregularidades en la causa y afirmó que aportará documentación para respaldar sus dichos.

El reclamo de la familia

Mientras avanza el juicio, la familia de Loan mantiene su pedido de que la investigación continúe hasta conocer el paradero del niño. En un comunicado difundido recientemente, sus padres, María Noguera y José Peña, junto con sus hijos, insistieron en que "Loan sigue secuestrado" y reclamaron que no se descarte ninguna hipótesis hasta que el caso sea completamente esclarecido.

El documento también denuncia presuntas maniobras para obstaculizar la investigación y reafirma el pedido de que la Justicia avance "hasta las últimas consecuencias" para determinar qué ocurrió con el menor, cuyo paradero continúa siendo desconocido desde hace más de dos años.