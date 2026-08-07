Caso Loan Peña: una pericia clave complicó a dos de los principales acusados

El perito Mario Rosillo declaró en una nueva audiencia del juicio oral y aseguró que perros especializados detectaron rastros del niño en los dos vehículos utilizados por los acusados. La prueba fue realizada dentro de las primeras 72 horas posteriores a la desaparición.
La investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña sumó este jueves un testimonio que podría resultar determinante en el juicio oral. Durante una nueva audiencia realizada ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, el perito forense Mario Rosillo ratificó los resultados de una pericia odorológica que vincula al matrimonio integrado por Carlos Pérez y María Victoria Caillava con el niño desaparecido el 13 de junio de 2024.
Según explicó el especialista, dos perros entrenados identificaron el olor de Loan en el interior del Ford Ka perteneciente a la pareja, vehículo que ambos utilizaron poco después de la desaparición para trasladarse hacia la ciudad de Corrientes y posteriormente al Chaco. La pericia fue incorporada como una de las pruebas centrales que sostiene la acusación.
Rosillo también confirmó que otro procedimiento similar se realizó sobre la Ford Ranger del matrimonio, la camioneta en la que habían llegado al almuerzo familiar realizado en la casa de la abuela Catalina el día en que desapareció Loan. En ese caso, otros dos perros reaccionaron positivamente al detectar rastros compatibles con el olor del menor.
El perito destacó que ambos estudios fueron realizados dentro de las primeras 72 horas posteriores a la desaparición, un aspecto que, según indicó, aumenta la confiabilidad de los resultados. No obstante, aclaró que los vehículos permanecieron en lugares que no estaban completamente controlados, por lo que señaló esa circunstancia como una limitación del procedimiento.
En el debate oral son juzgadas siete personas acusadas de haber participado en la desaparición del niño. Entre ellas se encuentran la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, su esposo y ex capitán de la Armada Carlos Guido Pérez, el excomisario Walter Maciel, la tía del menor Laudelina Peña, Antonio Benítez, Mónica del Carmen Millapi y Daniel "Fierrito" Ramírez.
Además, otras diez personas enfrentan un proceso separado por el presunto entorpecimiento de la investigación. Entre esos imputados figura Nicolás "El Americano" Soria, quien días atrás anticipó ante el tribunal que declarará para denunciar supuestas irregularidades en la causa y afirmó que aportará documentación para respaldar sus dichos.
Mientras avanza el juicio, la familia de Loan mantiene su pedido de que la investigación continúe hasta conocer el paradero del niño. En un comunicado difundido recientemente, sus padres, María Noguera y José Peña, junto con sus hijos, insistieron en que "Loan sigue secuestrado" y reclamaron que no se descarte ninguna hipótesis hasta que el caso sea completamente esclarecido.
El documento también denuncia presuntas maniobras para obstaculizar la investigación y reafirma el pedido de que la Justicia avance "hasta las últimas consecuencias" para determinar qué ocurrió con el menor, cuyo paradero continúa siendo desconocido desde hace más de dos años.
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