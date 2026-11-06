Juicio a La Toretto: cerraron la etapa de pruebas y fijaron fecha para los alegatos

La última jornada con testimonios se realizó el jueves y contó, entre otras declaraciones, con la de un exnovio de Alvite y la psiquiatra María Cecilia Rodríguez, integrante de la Asesoría Pericial de La Plata. La profesional entrevistó a la acusada entre mayo y diciembre de 2024, cuando permanecía detenida en una alcaidía del Servicio Penitenciario.

Rodríguez declaró que Alvite. “estaba deprimida por la situación de malestar que le generaba estar detenida con gente de distinta condición social”.

La psiquiatra agregó que la joven le había contado que comenzó una carrera universitaria y que tenía intenciones de trabajar como promotora en redes sociales para marcas internacionales. Según su relato, la repercusión de la muerte de Armand perjudicaba su imagen y esa situación también le generaba angustia.

Las declaraciones provocaron un tenso intercambio entre la testigo y los abogados defensores, encabezados por Flavio Gliemmo. La defensa cuestionó las conclusiones de la profesional y pidió su recusación como perito, pero el tribunal rechazó el planteo y su testimonio quedó incorporado al juicio.

El debate había comenzado el lunes, cuando Alvite decidió declarar ante los jueces y se quebró al pedir disculpas a la familia de la víctima. En esa oportunidad, aseguró que nunca quiso encontrarse en una situación como esa y expresó su pesar por el sufrimiento causado a los allegados de Armand.

El miércoles declaró Milton Armand, hermano del motociclista, quien relató cómo la muerte afectó a su familia y a su madre. Durante su exposición, contó que ella mira todos los días el video del hecho y que todavía no puede creer lo ocurrido. El hombre se quebró al hablar y su madre tuvo que retirarse de la sala por la emoción.

También declaró Andrés Raggio, ingeniero mecánico y perito de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. Su testimonio estuvo centrado en determinar si Alvite podía estar corriendo una picada con el automóvil de Velázquez y si durante el recorrido realizó maniobras riesgosas que podían derivar en un desenlace fatal.

Alvite continúa bajo prisión preventiva, aunque cumple la medida bajo la modalidad de arresto domiciliario. La audiencia del 24 de noviembre será el próximo paso del proceso, con los alegatos de las partes y la posibilidad de que las imputadas hablen antes de que el tribunal dicte su veredicto.