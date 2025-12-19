Alarma por cocaína adulterada: Neuquén investiga dos muertes y La Pampa refuerza controles

Según datos oficiales de Neuquén, en los últimos cinco días se registraron dos fallecimientos asociados al consumo de cocaína y una persona continúa internada en estado crítico en el Hospital Provincial Dr. Castro Rendón. Uno de los decesos ocurrió en la ciudad de Plottier, cuando un hombre se desplomó en la vía pública y murió pese a la intervención de vecinos y servicios de emergencia. Los cuadros clínicos observados no coinciden con los habituales de intoxicación por cocaína, lo que despertó la sospecha de adulteración con sustancias de alta toxicidad.

El Ministerio de Salud de La Pampa informa para prevenir cualquier inconveniente

Ante este escenario, el Ministerio de Salud de La Pampa informó que, si bien hasta el momento no se confirmaron casos en su territorio, la cercanía geográfica con Neuquén y la gravedad de los hechos registrados hacen necesario reforzar las medidas de prevención y la vigilancia sanitaria. En el comunicado oficial se destacó que las intoxicaciones severas y los fallecimientos asociados al consumo de esta sustancia representan un riesgo elevado para la salud pública.

Las autoridades sanitarias difundieron una serie de recomendaciones dirigidas a la comunidad. Entre ellas, evitar el consumo de sustancias de origen ilícito, acudir de inmediato a hospitales o centros de salud ante la aparición de síntomas como pérdida de conciencia, dificultad respiratoria, convulsiones o alteraciones cardíacas, y comunicarse con los servicios de emergencia a través del 107 en situaciones de urgencia. También se advirtió sobre otros posibles signos clínicos, como excitación psicomotriz, somnolencia, eventos cardiovasculares, infartos e incluso insuficiencia hepática fulminante.

En Neuquén, además de la alerta sanitaria, se activó una investigación epidemiológica y judicial. El Ministerio de Salud provincial advirtió sobre la posible circulación de drogas ilícitas contaminadas y solicitó a la población extremar precauciones. Una fuente médica explicó que los cuadros detectados incluyen alteraciones hepáticas y trastornos de la coagulación, lo que sugiere la presencia de componentes ajenos a la cocaína tradicional.

La situación derivó también en la activación del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), con el objetivo de identificar la composición de la sustancia implicada y su posible origen. En paralelo, la fiscalía especializada en narcocriminalidad de Neuquén, a cargo de la fiscal Lucrecia Sola, inició actuaciones para determinar la trazabilidad de la droga e investigar si existe una red de distribución responsable de la comercialización de la sustancia adulterada en la región.

Desde La Pampa, las autoridades señalaron que la alerta preventiva responde a la necesidad de intensificar las acciones de prevención y fortalecer la vigilancia epidemiológica, en coordinación con las medidas adoptadas por Neuquén. En el comunicado oficial se remarcó que la circulación de sustancias ilícitas adulteradas implica un riesgo grave para la vida y que la única forma de reducirlo es evitar el consumo de drogas provenientes del mercado ilegal.