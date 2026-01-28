Conmoción en Entre Ríos: un hombre mató a su padre, lo arrojó al río y escapó

Según informaron fuentes policiales, padre e hijo se encontraban juntos en el lugar cuando, por motivos que aún se investigan, se produjo una discusión que derivó en un episodio violento. De acuerdo con las primeras informaciones, el joven efectuó un disparo que causó la muerte de su padre y luego habría arrojado el cuerpo al río, que hasta el momento no fue localizado.

Tras el ataque, el presunto agresor escapó y permanece prófugo. A partir de la denuncia, la Policía de Entre Ríos desplegó un amplio operativo de búsqueda que incluye a personal de Investigaciones, Operaciones, Delitos Rurales, Policía Científica y Prefectura Naval Argentina. Los rastrillajes se concentran en la zona de islas y en sectores costeros del río Paraná.

La causa quedó a cargo de la fiscal de turno del Ministerio Público Fiscal de Diamante, Micaela Calgaro, quien se presentó en el lugar y dispuso diversas medidas para avanzar con la investigación.

El hecho es investigado como homicidio agravado por el vínculo y generó una fuerte conmoción en la región. Las autoridades solicitaron colaboración a la comunidad para aportar cualquier información que permita dar con el prófugo y recuperar el cuerpo de la víctima.