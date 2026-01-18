Causa AFA: la Justicia investiga los lujosos vuelos al exterior de Pablo Toviggino

Según consta en el expediente, el dirigente efectuó al menos 72 salidas del país, que implicaron unos 150 tramos aéreos, de los cuales el 71% se concretaron en aviones ejecutivos.

De acuerdo con la pesquisa, cada traslado habría tenido un costo promedio cercano a los US$ 150.000, lo que arroja un gasto total estimado superior a los US$ 7 millones. Los registros migratorios indican que los principales destinos fueron Brasil, Ecuador, España, Estados Unidos, Paraguay y Perú.

Los aviones usados en los vuelos

Entre las aeronaves utilizadas figuran modelos de alta gama, como un Gulfstream G450 -empleado durante el Mundial de Qatar 2022- y un Bombardier Learjet 60XR perteneciente a Listra 200 SA, una firma vinculada a Javier Faroni, agente recaudador de la AFA y una de las figuras centrales de la investigación.

También se detectaron al menos 18 vuelos contratados a través de la empresa Flyzar, además de unos 60 traslados en helicóptero hacia una mansión ubicada en Pilar.

Esa propiedad, valuada en alrededor de US$ 17 millones, constituye otro de los ejes de la causa que instruye el juez Marcelo Aguinsky. Los investigadores ponen el foco en la aparente incompatibilidad entre los ingresos declarados por Toviggino como directivo de una asociación civil y el nivel de gastos vinculados a su patrimonio y movilidad.

La investigación también analiza los vínculos del tesorero con la empresa TourProdEnter, de Faroni, bajo sospecha por presunto lavado de dinero y el desvío de unos US$ 42 millones hacia sociedades fantasma. A esto se suman los nexos con Soma SRL, firma de la cual Toviggino fue accionista, y el uso de aeronaves de Baires Fly SA, una compañía señalada por la emisión de facturas presuntamente adulteradas.

La causa avanza con el análisis de documentación financiera, peritajes contables y cruces de información para determinar el origen de los fondos utilizados en los viajes.