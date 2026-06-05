La Matanza: un subcomisario mató a dos delincuentes que intentaron asaltarlo

El hecho ocurrió en La Tablada cuando los ladrones intentaron robar una camioneta. Uno de los delincuentes tenía una condena por homicidio.
Un subcomisario de la Policía Bonaerense mató a dos delincuentes que intentaron robarle la camioneta cuando salía de su casa junto a su familia en la localidad de La Tablada, partido de La Matanza, y urante el tiroteo, un tercer integrante de la banda resultó herido y logró escapar. La investigación quedó a cargo del fiscal Adrián Arribas, titular de la UFI de Homicidios.
El hecho ocurrió este viernes por la mañana cuando Walter Pacheco se disponía a llevar a sus hijos al colegio en una Volkswagen Amarok. Según las imágenes de una cámara de seguridad, cuatro delincuentes armados interceptaron a su pareja mientras se encontraba junto al vehículo. En ese momento, el subcomisario descendió y respondió con su arma reglamentaria.
Uno de los asaltantes fallecidos fue identificado como Tobías Robles, de 16 años, quien recibió un disparo en el abdomen y fue trasladado al Hospital Ballestrini, donde murió poco después. De acuerdo con fuentes judiciales, tenía antecedentes por homicidio en ocasión de robo.
La causa por la que Robles había sido acusado se remonta a 2022 y tuvo como víctima a Enrique Oscar Barderi, un docente de 40 años asesinado también en la zona de La Tablada. Ese antecedente quedó incorporado a la investigación que ahora analiza su participación en el intento de robo.
El segundo delincuente muerto fue identificado como Tobías Valdes, mayor de edad y con antecedentes por robo agravado, quien fue encontrado a pocas cuadras de la escena, en la esquina de Rincón y Gaboto, con una pistola Glock calibre 45 y el rostro cubierto con un pasamontañas.
Las pericias determinaron que Valdes había recibido un disparo en el pecho con salida por la espalda y otro roce de bala que le provocó una fractura en un dedo. Los investigadores establecieron además que posteriormente se efectuó un disparo en la boca con la misma arma que portaba. Su familia ya se presentó ante las autoridades judiciales.
Tras el enfrentamiento, el integrante de la banda que logró escapar intentó incendiar el vehículo utilizado para cometer el asalto en un complejo habitacional de Ciudad Evita. Personal de la Comisaría de La Tablada llegó al lugar y logró extinguir las llamas antes de que el automóvil quedara completamente destruido.
El vehículo, un Peugeot 208 con pedido de secuestro por robo desde esta semana, será sometido a pericias por parte de una fuerza federal. Los investigadores buscan determinar si fue utilizado en otros hechos delictivos ocurridos recientemente en La Matanza, entre ellos el robo de otra Volkswagen Amarok registrado la noche anterior.
Mientras avanza la investigación, la Policía Bonaerense continúa la búsqueda del tercer sospechoso, quien habría recibido un disparo en el pecho durante el tiroteo. Hasta el momento permanece prófugo y no fue localizado en hospitales ni centros de atención médica de la zona.
El caso se suma a una serie de hechos violentos ocurridos en los últimos días en La Matanza, entre ellos el asesinato del comisario Diego Fernando Ponce durante un robo en González Catán y el crimen del conductor de aplicación Lucas Ezequiel Olivera en Rafael Castillo, episodios que mantienen bajo fuerte presión a las autoridades de seguridad del distrito.