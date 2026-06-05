La Matanza: un subcomisario mató a dos delincuentes que intentaron asaltarlo

El segundo delincuente muerto fue identificado como Tobías Valdes, mayor de edad y con antecedentes por robo agravado, quien fue encontrado a pocas cuadras de la escena, en la esquina de Rincón y Gaboto, con una pistola Glock calibre 45 y el rostro cubierto con un pasamontañas.

Las pericias determinaron que Valdes había recibido un disparo en el pecho con salida por la espalda y otro roce de bala que le provocó una fractura en un dedo. Los investigadores establecieron además que posteriormente se efectuó un disparo en la boca con la misma arma que portaba. Su familia ya se presentó ante las autoridades judiciales.

Tras el enfrentamiento, el integrante de la banda que logró escapar intentó incendiar el vehículo utilizado para cometer el asalto en un complejo habitacional de Ciudad Evita. Personal de la Comisaría de La Tablada llegó al lugar y logró extinguir las llamas antes de que el automóvil quedara completamente destruido.

El vehículo, un Peugeot 208 con pedido de secuestro por robo desde esta semana, será sometido a pericias por parte de una fuerza federal. Los investigadores buscan determinar si fue utilizado en otros hechos delictivos ocurridos recientemente en La Matanza, entre ellos el robo de otra Volkswagen Amarok registrado la noche anterior.

Mientras avanza la investigación, la Policía Bonaerense continúa la búsqueda del tercer sospechoso, quien habría recibido un disparo en el pecho durante el tiroteo. Hasta el momento permanece prófugo y no fue localizado en hospitales ni centros de atención médica de la zona.

El caso se suma a una serie de hechos violentos ocurridos en los últimos días en La Matanza, entre ellos el asesinato del comisario Diego Fernando Ponce durante un robo en González Catán y el crimen del conductor de aplicación Lucas Ezequiel Olivera en Rafael Castillo, episodios que mantienen bajo fuerte presión a las autoridades de seguridad del distrito.