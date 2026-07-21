Rosario: discutió con su excuñado y lo atacó a martillazos en la cabeza

El terrible episodio ocurrió en Villa Pororó, al oeste de la ciudad, y la víctima lucha por su vida. El agresor está imputado por intento de homicidio.
Un hombre de 33 años atacó a su ex cuñado con un martillo y lo golpeó en la cabeza durante una discusión en Villa Pororó, en la zona oeste de la ciudad de Rosario. La víctima que en grave estado y la Justicia le dictó la prisión preventiva del agresor.
El terrible episodio tuvo lugar durante la madrugada en un asentamiento lindero a las vías del Ferrocarril Belgrano cuando los dos hombres comenzaron a discutir e insultarse en plena vía pública por motivos que los investigadores aun buscan establecer.
En un momento, el acusado tomó un martillo que llevaba consigo y le dio un golpe en la cabeza a su excuñado de 44 años. Luego del ataque, profesionales del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) acudió de inmediato al lugar del hecho tras recibir el alerta de los vecinos.
Los médicos trasladaron de urgencia al herido hacia el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). Ingresó al quirófano con un traumatismo de cráneo severo y su cuadro clínico sigue siendo crítico.
De acuerdo con los informes médicos, Hugo Elvio C. sufrió fractura y hundimiento frontotemporal derecho de cráneo, fractura multifragmentaria con hundimiento de la pared externa y del techo de la órbita derecha, un hematoma subdural agudo y una contusión hemorrágica.
Efectivos de la Policía de Santa Fe lograron identificar y capturar al presunto agresor pocas horas después del ataque. La audiencia imputativa se desarrolló el lunes en el Centro de Justicia Penal de Rosario bajo la dirección del fiscal Adrián Spelta.
El titular de la Unidad Fiscal de Homicidios Dolosos acusó formalmente a Jonathan S. por el delito de tentativa de homicidio agravado por el uso de un objeto contundente.
La jueza de primera instancia Luciana Vallarella escuchó los argumentos de la fiscalía y la defensa, y finalmente resolvió dictar prisión preventiva efectiva por 120 días para el imputado. Durante este plazo, se continuará con la investigación y la recolección de evidencias antes de una eventual elevación a juicio oral.
Las autoridades judiciales no descartan que en las próximas semanas se produzcan avances en la investigación, especialmente en torno a los motivos que originaron la discusión y al contexto de la relación previa entre los involucrados.
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