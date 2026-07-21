Rosario: discutió con su excuñado y lo atacó a martillazos en la cabeza

De acuerdo con los informes médicos, Hugo Elvio C. sufrió fractura y hundimiento frontotemporal derecho de cráneo, fractura multifragmentaria con hundimiento de la pared externa y del techo de la órbita derecha, un hematoma subdural agudo y una contusión hemorrágica.

Efectivos de la Policía de Santa Fe lograron identificar y capturar al presunto agresor pocas horas después del ataque. La audiencia imputativa se desarrolló el lunes en el Centro de Justicia Penal de Rosario bajo la dirección del fiscal Adrián Spelta.

El titular de la Unidad Fiscal de Homicidios Dolosos acusó formalmente a Jonathan S. por el delito de tentativa de homicidio agravado por el uso de un objeto contundente.

La jueza de primera instancia Luciana Vallarella escuchó los argumentos de la fiscalía y la defensa, y finalmente resolvió dictar prisión preventiva efectiva por 120 días para el imputado. Durante este plazo, se continuará con la investigación y la recolección de evidencias antes de una eventual elevación a juicio oral.

Las autoridades judiciales no descartan que en las próximas semanas se produzcan avances en la investigación, especialmente en torno a los motivos que originaron la discusión y al contexto de la relación previa entre los involucrados.