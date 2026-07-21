Quién era el cabo de la Policía Federal asesinado por motochorros en Loma Hermosa

Poco después del homicidio del agente, detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) San Martín de la Policía Bonaerense realizaron un procedimiento en la villa El Curita, en José León Suárez. Allí fue aprehendido un adolescente de 16 años, que era buscado por un robo e intento de homicidio ocurrido en junio pasado.

También se hizo un allanamiento en la villa Puerta 8, en Tres de Febrero, donde detuvieron a un chico de 17 años que vestía ropa similar a la que tenía puesta uno de los delincuentes que participó del crimen de Gerez. Los investigadores ordenaron que se le practicara una prueba de dermotest para saber si había disparado un arma de fuego.