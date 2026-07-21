Quién era el cabo de la Policía Federal asesinado por motochorros en Loma Hermosa

El efectivo fue asaltado cuando circulaba con su moto y recibió un disparo en la cabeza. Por el crimen fueron detenidos dos menores de edad. La Justicia busca esclarecer el ataque.
Cristian Alberto Gerez, el cabo de la Policía Federal Argentina asesinado durante un intento de robo en Loma Hermosa, tenía 36 años, era padre de una niña y llevaba casi dos décadas de servicio en la fuerza. Su muerte causó profunda conmoción entre familiares, compañeros y vecinos.
El crimen ocurrió el lunes por la noche y fue registrado por cámaras de seguridad. Según la investigación, los delincuentes lo sorprendieron mientras circulaba en su moto y, durante el asalto, recibió un disparo en la cabeza. Por el hecho fueron detenidos dos menores de edad y la Justicia avanza para esclarecer el ataque.
En el momento del homicidio, el efectivo se encontraba franco de servicio, por lo que no vestía el uniforme, aunque portaba su pistola.
Gerez se desempeñaba como cabo en la División Redes Exteriores de la Superintendencia de Comunicaciones de la PFA, un área encargada del mantenimiento de los sistemas de comunicación de la fuerza. En redes sociales, allegados y miembros de la fuerza lo despidieron con mensajes de dolor y resaltaron su vocación de servicio.
Poco después del homicidio del agente, detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) San Martín de la Policía Bonaerense realizaron un procedimiento en la villa El Curita, en José León Suárez. Allí fue aprehendido un adolescente de 16 años, que era buscado por un robo e intento de homicidio ocurrido en junio pasado.
También se hizo un allanamiento en la villa Puerta 8, en Tres de Febrero, donde detuvieron a un chico de 17 años que vestía ropa similar a la que tenía puesta uno de los delincuentes que participó del crimen de Gerez. Los investigadores ordenaron que se le practicara una prueba de dermotest para saber si había disparado un arma de fuego.
comentar