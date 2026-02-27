La Pampa: Mujer amenazó a otro conductor con un cuchillo y la suspendieron

La secuencia fue filmada por testigos y las imágenes se difundieron en redes sociales, lo que permitió identificar a la involucrada.

A partir de la viralización del video intervino la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), organismo nacional encargado de la seguridad en rutas y calles del país, que solicitó a las autoridades de la jurisdicción pampeana la suspensión preventiva de la licencia de conducir de la mujer. La medida apunta a evitar que continúe manejando hasta que se determine si está en condiciones de hacerlo.

ANSV SUSPENSIÓN SANTA ROSA

Intervención oficial

Voceros de la ANSV indicaron que este tipo de conductas no pueden tener lugar en la vía pública, ya que ponen en riesgo tanto a las personas involucradas como a terceros. La suspensión es una instancia administrativa y preventiva, lo que significa que la conductora deberá ser notificada formalmente y someterse a los exámenes correspondientes para evaluar su aptitud al volante.

El trámite incluye evaluaciones que determinan si la persona cumple con los requisitos psicofísicos exigidos por la normativa vigente y en caso de no superarlos, la inhabilitación puede mantenerse; si los aprueba, podría recuperar su permiso bajo las condiciones que establezca la autoridad competente.