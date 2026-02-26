La Policía Federal agredió y detuvo a un camarógrafo de A24 durante las protestas por la Ley de Glaciares

El hecho ocurrió en medio del operativo de seguridad desplegado en las afueras del Palacio Legislativo, donde manifestantes se concentraron en rechazo al proyecto que será debatido en el Senado.

El trabajador, identificado como Facundo Tedeschini, de 50 años, fue reducido por varios efectivos en un contexto de empujones y utilización de gas pimienta.

Las imágenes registradas por otros medios muestran el momento en que el camarógrafo es rodeado por agentes y posteriormente detenido. Testigos denunciaron que durante el procedimiento se arrojaron gases irritantes para dispersar a los manifestantes.

Desde el SAME confirmaron que Tedeschini fue trasladado al Hospital Ramos Mejía con lesiones leves y efectos por exposición a gases, y que se encuentra fuera de peligro. “Masculino, de 50 años, con lesiones leves y efecto de gases, trasladado al Hospital Ramos Mejía”, detallaron fuentes médicas.

Por su parte, la periodista Agustina Bilotti, también de A24, fue asistida por efecto de gases, aunque no requirió traslado.

El testimonio del camarógrafo

Desde el hospital, Tedeschini aseguró que en ningún momento obstruyó el accionar policial y relató que “no hubo ninguna obstrucción” y que, cuando la Policía comenzó a avanzar, “el cable me quedó enganchado y eso no me dejaba retroceder”. Además, explicó que intentó proteger su equipo: “Evidentemente le puse la mano a la Policía para que no sigan, pero fueron muy agresivos”.

En ese sentido, agregó que lo tiraron al suelo y que intentó caer con el codo para evitar que la cámara se rompiera. Según su testimonio, varios efectivos lo sujetaron y lo trasladaron mientras lo golpeaban: “Me agarraron entre cinco o siete efectivos y ahí me llevaron. Me pegaban patadas por abajo”.

La respuesta de Patricia Bullrich

La jefa del bloque de senadores por La Libertad Avanza afirmó, luego de ser consultada por la agresión, que “ya no es más Ministra de Seguridad Nacional”.

En declaraciones a los medios, confirmó que al policía implicado se le inició un sumario administrativo debido a que su conducta como efectivo “fue inadecuada”.

Bullrich explicó que no vio el video del incidente, pero habló con el secretario de Seguridad Nacional, Martín Alejandro Ferlauto, quien le informó que la situación ocurrió en medio de la detención de diez activistas de Greenpeace que habían ingresado en señal de protesta a las escalinatas del Congreso.

“En el momento en que estaban detenidos, un camarógrafo de A24 intentó entrar para grabar. Ya se ha abierto un sumario porque el jefe de Policía ha evaluado que su conducta ha sido reprochable, con lo cual eso está en análisis”, sostuvo la exministra.

Para finalizar, Bullrich señaló que si se abre un sumario a un miembro de la policía es porque el accionar “no ha sido el que debe realizar”: “Si hubiera sido un accionar de lo que nosotros consideramos correcto, no se le hubiera abierto un sumario”, concluyó.

El episodio se produjo en el marco de una jornada de alta tensión política y social por el debate en torno a la normativa ambiental, que regula la protección de glaciares y el desarrollo de actividades extractivas en zonas periglaciares.