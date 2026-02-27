Piden nueve años de prisión para consejera escolar que denunció falsa violación

Durante los alegatos finales, el fiscal Mauricio Del Cero y el abogado querellante Juan Vitalini pidieron la máxima pena, mientras que el defensor de Damiani, Sebastián Martínez, solicitó su absolución o, subsidiariamente, que se le aplique el mínimo previsto por el Código Penal, que va de 1 a 10 años.

ji_LDkgO Expedientes del caso muestran que la denuncia por violación era falsa, respaldada por videos que acreditan el consentimiento.

Los hechos

La causa se originó en 2017, cuando Damiani denunció que había sido obligada a mantener relaciones sexuales con dos jóvenes durante una fiesta en Punta Alta. Según su versión, la situación habría ocurrido contra su voluntad, lo que motivó la detención de Álvarez y Pereyra por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal agravado.

Sin embargo, la investigación posterior reveló que la acusación era falsa, ya que los propios jóvenes presentaron cinco videos cortos que registraban la noche de los hechos, donde se observaba claramente que la relación fue consentida por todas las partes.

La fiscalía confirmó que los archivos no habían sido editados y que constituían prueba válida de que no existió delito.

Además, durante la noche del encuentro, Damiani intentó apropiarse del celular de uno de los jóvenes para borrar evidencia, sin saber que otra copia de los videos estaba guardada en la nube del segundo involucrado. Hasta su detención, la consejera había declarado cuatro veces: una en la comisaría y tres ante la fiscalía, siempre manteniendo la versión de que fue obligada a tener sexo con ambos.

La acumulación de pruebas permitió que Álvarez y Pereyra recuperaran la libertad, y posteriormente iniciaran demandas civiles y penales contra Damiani, que finalmente derivaron en su detención el 10 de abril de 2025.

Damiani afronta cargos por infracción al artículo 275 del Código Penal, que prevé penas de 1 a 10 años de prisión si el falso testimonio se comete en una causa criminal en perjuicio de los acusados. Actualmente, la consejera se encuentra en libertad mientras espera el fallo, que el Tribunal en lo Criminal Nº 1, a cargo del juez Ricardo Gutiérrez, dará a conocer el miércoles 4 de marzo a las 12.00