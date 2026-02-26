Lomas de Zamora: Una influencer presa que celebró su "último" cumpleaños en la cárcel

La mujer, que fue condenada en 2014 por ser partícipe necesaria de un homicidio en ocasión de robo, en su publicación en las redes escribió que se trataba de su “último cumpleaños en la cárcel” y que llevaba 12 años privada de la libertad.

paola En los últimos días, generó polémica tras celebrar su cumpleaños haciendo una fiesta temática de color rosa en el pabellón.

La difusión de las imágenes generó repercusiones inmediatas. Galeano suma casi 300 mil seguidores y suele mostrar su rutina diaria en el penal, incluso con transmisiones en vivo y contenidos patrocinados.

Mientras algunos usuarios la felicitaron y le desearon una pronta liberación, otros cuestionaron que una persona condenada por un delito grave pueda realizar ese tipo de festejos intramuros.

La condena y los antecedentes

en_el_barro La mujer recuperaría la libertad el 31 de agosto de 2026, dato que ella misma mencionó en distintas publicaciones.

De acuerdo con la sentencia dictada en 2014 por el Tribunal en lo Criminal Nº5 de La Matanza, Galeano aceptó un juicio abreviado tras ser considerada partícipe necesaria del asesinato de Carlos Alberto Gauna, ocurrido en 2013 durante un intento de robo de su camioneta. La Justicia entendió que brindó información clave para concretar el asalto.

De acuerdo a fuentes judiciales, Galeano espera ser liberada el 31 de agosto de este año