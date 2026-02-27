Caso Loan Peña: se viene el juicio contra los 17 imputados

Embed

Las audiencias se realizarán los miércoles y jueves de cada semana y se extenderán hasta diciembre. Además, el Tribunal otorgó 15 días para delimitar la cantidad de pruebas y testigos que serán presentados durante el debate, con el objetivo de organizar de manera clara qué se discutirá en el juicio.

El fiscal general de Corrientes, Carlos Adolfo Schaefer, anunció que impugnará la fecha y solicitará que el juicio comience antes. Señaló que “este es un caso que amerita justicia lo más pronto posible” y cuestionó que se otorgue un plazo adicional para ajustar la prueba, ya que el Ministerio Público Fiscal considera que las pruebas ya están presentadas.

El MPF estará representado por Schaefer, la fiscal general subrogante Tamara Ahimará Poucel, siete auxiliares fiscales y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), liderada por Marcelo Colombo y Alejandra Mángano. Según indicaron desde la fiscalía, inicialmente se habían propuesto más de 700 testigos, pero recientemente se definió que 161 comparecerán en el juicio y el resto se incorporará por lectura o reserva.

En total son 17 los imputados. En la causa principal, que investiga la sustracción y ocultamiento de Loan, figuran Antonio Benítez, Laudelina Peña, tía del niño, Daniel Ramírez, Mónica Millapi, María Victoria Caillava, Carlos Pérez y el comisario Walter Maciel. En el expediente paralelo, otros diez imputados están acusados de maniobras para desviar la investigación.

El delito principal está contemplado en el artículo 146 del Código Penal, con penas de entre 5 y 15 años de prisión.

Loan fue visto por última vez mientras se dirigía a un naranjal con otros niños y adultos, tras un almuerzo en la casa de su abuela, Catalina Peña. Desde ese momento permanece desaparecido. La familia y los querellantes siguen esperando respuestas y reclaman que la causa avance con la celeridad que exige un caso de esta magnitud.