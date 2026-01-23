La Plata: allanaron la Comisaría Octava por una denuncia de presunta plantación de pruebas

El operativo fue llevado adelante por la Auditoría General de Asuntos Internos en la sede policial ubicada en 7 y 74, tras una denuncia presentada por un padre y su hijo que habían sido arrestados luego de una serie de allanamientos vinculados a un asalto bajo la modalidad “motochorros”.

La causa que dio origen al procedimiento policial se inició cuando un joven de 20 años denunció que caminaba por calle 89, entre 17 y 18, y fue interceptado por al menos tres personas que circulaban en dos motos. Según el relato, los atacantes lo amenazaron con un arma de fuego y le robaron zapatillas y otros elementos de valor.

A partir de esa denuncia, la Policía realizó allanamientos simultáneos en dos domicilios: uno en calle 18 y 89; y otro en Calle 79 entre 16 y 17.

Como resultado, fueron detenidos un hombre de 44 años y su hijo de 18, acusados de robo calificado por el uso de arma de fuego, agravado por su comisión en poblado y en banda.

Durante esos procedimientos se secuestraron prendas de vestir, dos réplicas de armas de fuego, dos revólveres calibre .32 sin numeración, municiones, cuatro motocicletas y diversas autopartes, entre otros elementos.

Sin embargo, tras quedar detenidos, ambos acusados radicaron una denuncia por falsedad ideológica contra los efectivos de la Comisaría Octava que intervinieron en el operativo. Según sostuvieron, las pruebas que motivaron las acusaciones habrían sido implantadas durante el allanamiento.

Ante esta situación, tomó intervención la Fiscalía N°15, a cargo de Cecilia Corfield, que dispuso la liberación del padre y su hijo. En paralelo, Asuntos Internos se puso a disposición de la Justicia y avanzó con el allanamiento de la dependencia policial para secuestrar documentación y dispositivos electrónicos considerados de interés para la causa.

La investigación continúa en curso y busca determinar la responsabilidad de los efectivos involucrados en el procedimiento cuestionado.