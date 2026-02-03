Alerta: 90 ataques al día de motochorros en AMBA

Según datos oficiales de fiscalías del Área Metropolitana de Buenos Aires y las ciudades del interior bonaerense, en enero ingresaron un promedio de 90 causas diarias vinculadas a robos bajo la modalidad motochorro, una cifra que refleja la persistencia y expansión de este tipo de delitos en distintos puntos de la provincia. El relevamiento incluye ataques a peatones, vecinos y comerciantes, y muestra un nivel de reiteración que preocupa a investigadores judiciales y autoridades de seguridad.

En el caso de González Catán, la situación escaló cuando el padre de uno de los jóvenes advirtió el asalto y salió de su casa con un objeto contundente para intentar ahuyentar a los delincuentes. En respuesta, los asaltantes efectuaron al menos cuatro disparos al aire mientras escapaban del lugar. A pesar de la extrema violencia del episodio, no se registraron heridos, aunque el hecho generó conmoción entre los vecinos del barrio.

Fuentes judiciales indicaron que la causa quedó en manos de la fiscalía correspondiente, que analiza las imágenes captadas por cámaras privadas y municipales para intentar identificar a los autores. Los investigadores señalaron que las bandas que actúan bajo esta modalidad suelen operar en grupo, con roles definidos y un alto grado de coordinación, lo que les permite concretar robos rápidos y escapar con facilidad.

Especialistas en seguridad advierten que el uso de motocicletas facilita tanto la sorpresa sobre las víctimas como la huida inmediata, reduciendo las posibilidades de respuesta policial. En paralelo, vecinos de distintas localidades del Conurbano y CABA vienen reclamando mayor presencia preventiva y controles específicos, ante una modalidad delictiva que combina velocidad, impunidad y un nivel de violencia cada vez mayor.