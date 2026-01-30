Violencia en Morón: motochorros con uniforme de Taekwondo atacan a jubilados y los arrastran por la calle

El hecho ocurrió este jueves minutos después de las 14, en la localidad de Villa Sarmiento, cuando las víctimas, un hombre de 81 años y una mujer de 74, caminaban tranquilamente por la vereda. En las imágenes se observa cómo una moto con dos ocupantes se les aproxima de manera repentina.

Uno de los delincuentes descendió del vehículo y atacó directamente al jubilado, quien intentó resistirse al asalto. Tras un breve forcejeo, el ladrón le dio un culatazo, lo tiró al piso y lo arrastró por el asfalto para poder arrancarle el morral.

Un detalle que llamó la atención es que el agresor estaba vestido con el uniforme completo de Taekwondo: chaqueta, pantalón y cinturón verde, una indumentaria poco habitual para cometer este tipo de delitos.

Embed Morón



A falta de los rastreros de siempre ahora llegó a Villa Sarmiento el KUNGFU CHORRO, vestido para no hacer artes marciales sino para robarle a un abuelo y golpearlo. pic.twitter.com/4fnPKZU5xn — INFORBANO (@Inforbanodiario) January 29, 2026

Luego de apoderarse del morral, el asaltante volvió a subirse a la moto y escapó junto con su cómplice a toda velocidad. En tanto, la mujer, al advertir el robo, logró salvar su cartera al arrojarla dentro de una vivienda de la cuadra antes de que los delincuentes regresaran.