Violencia en Morón: motochorros con uniforme de Taekwondo atacan a jubilados y los arrastran por la calle

Una pareja de 81 y 74 años fue víctima de un violento robo a plena luz del día en Villa Sarmiento y todo quedó registrado en video.
Una pareja de jubilados fue víctima de un violento robo a plena luz del día en el partido bonaerense de Morón. Dos motochorros los interceptaron cuando regresaban de un turno médico, le arrebataron el morral al hombre y lo arrastraron varios metros por el asfalto. El brutal ataque quedó registrado por una cámara de seguridad de la cuadra.
El hecho ocurrió este jueves minutos después de las 14, en la localidad de Villa Sarmiento, cuando las víctimas, un hombre de 81 años y una mujer de 74, caminaban tranquilamente por la vereda. En las imágenes se observa cómo una moto con dos ocupantes se les aproxima de manera repentina.
Uno de los delincuentes descendió del vehículo y atacó directamente al jubilado, quien intentó resistirse al asalto. Tras un breve forcejeo, el ladrón le dio un culatazo, lo tiró al piso y lo arrastró por el asfalto para poder arrancarle el morral.
Un detalle que llamó la atención es que el agresor estaba vestido con el uniforme completo de Taekwondo: chaqueta, pantalón y cinturón verde, una indumentaria poco habitual para cometer este tipo de delitos.
Luego de apoderarse del morral, el asaltante volvió a subirse a la moto y escapó junto con su cómplice a toda velocidad. En tanto, la mujer, al advertir el robo, logró salvar su cartera al arrojarla dentro de una vivienda de la cuadra antes de que los delincuentes regresaran.
comentar