Laferrere: un carpintero fue asesinado de un disparo en la cabeza para robarle la moto

La víctima fue identificada como Milcíades Torrez Oviedo, de nacionalidad paraguaya. Según informaron fuentes policiales, el hombre regresaba a su domicilio tras una jornada de trabajo en la Ciudad de Buenos Aires, cuando fue abordado por cuatro delincuentes que se movilizaban en motos.

El ataque ocurrió en la esquina de Juan Cruz Varela e Hilario Ascasubi, a menos de tres cuadras de su casa. Los asaltantes intentaron sustraerle una Honda Twister roja y, ante la resistencia de la víctima, uno de ellos le disparó a quemarropa en la cabeza. Torrez Oviedo murió en el acto.

Los delincuentes, que no lograron concretar el robo, escaparon rápidamente del lugar. El estruendo del disparo alertó a los vecinos, que salieron a la calle y encontraron al hombre tendido sobre el asfalto.

Minutos después, Rosa Elba Santander, esposa de la víctima, llegó a la escena del crimen tras ser avisada de lo ocurrido. La mujer quedó devastada al confirmar la muerte de su pareja, mientras el barrio se sumía en una profunda conmoción.

Efectivos de la Estación de Policía Departamental La Matanza y de la comisaría local montaron un operativo en la zona para intentar dar con los responsables. Durante la madrugada se realizaron allanamientos en distintos puntos del barrio, aunque hasta el momento no hay detenidos ni información oficial sobre la identificación de los sospechosos.

Vecinos de la zona manifestaron su temor e indignación por lo ocurrido y aseguraron que los robos violentos se repiten con frecuencia. No es la primera vez que el barrio queda marcado por un hecho de extrema violencia, una situación que vuelve a poner en foco la inseguridad en el conurbano bonaerense.

G_YKd36XoAAzMJB El homicidio ocurrió en el partido de La Matanza, uno de los distritos más golpeados por la inseguridad en el conurbano bonaerense, donde vecinos reclaman mayor presencia policial. Imagen referencial

La causa quedó en manos de la Justicia, que investiga el hecho como homicidio en ocasión de robo y analiza cámaras de seguridad de la zona para reconstruir el ataque e identificar a los agresores.