La Policía de la Ciudad recuperó un histórico y muy valioso violín robado en San Telmo

La Policía de la Ciudad recuperó el histórico violín de 1916, que le había sido robado días atrás a un músico en una heladería, y detuvo a uno de los presuntos responsables del hecho.
El músico Guillermo Olguín recuperó el violín que le habían robado en el barrio porteño de San Telmo luego del trabajo exhaustivo por parte de la Policía de la Ciudad, que logró localizar el instrumento, y detuvo a uno de los delincuentes que quedó registrado por las cámaras de seguridad de una confitería.
El acusado, de nacionalidad peruana y 33 años, fue detenido en el barrio de Abasto por efectivos de la División Investigación Comunales 1 Sur.
En sus redes sociales el músico había expuesto que ladrones le robaron su Violín Militelo 1916 con tres arcos, los cuales estaban guardados en un estuche rígido negro.
Los peritajes realizados por la Policía Científica de las imágenes del hecho fueron vitales “para dar con la identidad del imputado y gracias a los registros de antecedentes se pudo acceder a un domicilio”.
En consecuencia, se implantó un procedimiento de vigilancia sobre un inmueble en la calle Anchorena al 500 y cuando los oficiales vieron al hombre intentando ingresar, lo identificaron y demoraron.
Se consultó con el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°48, que dispuso la detención del acusado.
Luego del operativo, el compañero de cuarto del imputado “hizo entrega del violín robado, el cual fue secuestrado por los efectivos policiales”.
La investigación continúa para dar con el resto de los involucrados en el robo, ya que en las imágenes se observa que en total serían dos hombres y una mujer.