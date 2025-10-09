La Policía de la Ciudad recuperó un histórico y muy valioso violín robado en San Telmo

El acusado, de nacionalidad peruana y 33 años, fue detenido en el barrio de Abasto por efectivos de la División Investigación Comunales 1 Sur.

En sus redes sociales el músico había expuesto que ladrones le robaron su Violín Militelo 1916 con tres arcos, los cuales estaban guardados en un estuche rígido negro.

Los peritajes realizados por la Policía Científica de las imágenes del hecho fueron vitales “para dar con la identidad del imputado y gracias a los registros de antecedentes se pudo acceder a un domicilio”.

En consecuencia, se implantó un procedimiento de vigilancia sobre un inmueble en la calle Anchorena al 500 y cuando los oficiales vieron al hombre intentando ingresar, lo identificaron y demoraron.

Se consultó con el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°48, que dispuso la detención del acusado.

Luego del operativo, el compañero de cuarto del imputado “hizo entrega del violín robado, el cual fue secuestrado por los efectivos policiales”.

La investigación continúa para dar con el resto de los involucrados en el robo, ya que en las imágenes se observa que en total serían dos hombres y una mujer.