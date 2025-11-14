Palermo: Detuvieron a dos hombres por intentar robarle a una turista

Una turista rusa forcejeó con un ladrón en Córdoba y Fitz Roy. Vecinos la asistieron y uno de los sospechosos quedó detenido en el acto. El otro fue localizado en Villa Crespo.
El intento de robo que abrió una investigación en el barrio porteño de Villa Crespo ocurrió el domingo pasado cuando una joven turista rusa frenó en su bicicleta sobre Avenida Córdoba y Fitz Roy, y mientras revisaba el celular, dos motochorros se acercaron y comenzaron a tironearlo. La escena quedó grabada por las cámaras del lugar.
La víctima se aferró a uno de los sospechosos y los vecinos intervinieron para ayudarla, inmovilizándolo hasta que llegó personal de la Comisaría Vecinal 14 B, que procedió a la detención.
El otro sospechoso escapó. Desde el Centro de Monitoreo Urbano (CMU) siguieron su ruta hasta un conventillo del pasaje Cañuelas al 200, en Villa Crespo, donde se perdió de vista el vehículo y se centró la investigación.
Con esos datos, la Fiscalía en lo Criminal y Correccional 57, a cargo del doctor Anselmo Daniel Castelli, ordenó el secuestro de la moto Honda XR y pidió el allanamiento correspondiente.
Durante el operativo se demoró al segundo sospechoso y, además, se secuestraron diez celulares, cascos y documentación vinculada. Ambos detenidos quedaron a disposición de la Justicia.
comentar