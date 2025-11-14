Palermo: Detuvieron a dos hombres por intentar robarle a una turista

La víctima se aferró a uno de los sospechosos y los vecinos intervinieron para ayudarla, inmovilizándolo hasta que llegó personal de la Comisaría Vecinal 14 B, que procedió a la detención.

IMG_0726

El otro sospechoso escapó. Desde el Centro de Monitoreo Urbano (CMU) siguieron su ruta hasta un conventillo del pasaje Cañuelas al 200, en Villa Crespo, donde se perdió de vista el vehículo y se centró la investigación.

Con esos datos, la Fiscalía en lo Criminal y Correccional 57, a cargo del doctor Anselmo Daniel Castelli, ordenó el secuestro de la moto Honda XR y pidió el allanamiento correspondiente.

Durante el operativo se demoró al segundo sospechoso y, además, se secuestraron diez celulares, cascos y documentación vinculada. Ambos detenidos quedaron a disposición de la Justicia.