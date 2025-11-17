Persecución en la General Paz: un ladrón murió tras un tiroteo con la Policía

Los sospechosos se tirotearon con efectivos policiales y a causa del enfrentamiento murió uno de los delincuentes. Los demás fueron detenidos.

A partir de lo informado por fuentes policiales, en la mañana de este lunes el sistema de Anillo Digital de seguridad detectó a un auto con pedido de captura con cuatro personas en su interior que se dirigían en sentido al sur de la Ciudad de Buenos Aires.

Rápidamente, un patrullero se acercó a la zona y los efectivos dieron la voz de alto. De todos modos, los delincuentes no acataron la orden de detención y comenzó una persecución.

En su huida, los ladrones comenzaron a disparar y se produjo un tiroteo que se extendió durante varias cuadras y finalizó sobre el cruce de Bustamante y Chilavert, en la colectora de la General Paz.

En ese lugar, los efectivos detuvieron a cuatro personas, de las cuales una murió por las heridas que sufrió en el tiroteo. Mientras que vecinos y comerciantes de la zona registraron diferentes momentos del enfrentamiento y de cómo quedó el vehículo en el que viajaban los delincuentes, el cual terminó volcado en medio de la calle.

En la zona de desarrolló un importante operativo en el que trabajaron policías de la Ciudad y de la Federal. Además, una ambulancia del SAME estuvo en la zona para asistir a los lesionados.

Quién era el delincuente fallecido

Se trata Eduardo Miguel Ajalla Cabrera, alias "Calabaza" y de 40 años, que se encontraba prófugo por el crimen de Carlos Molina, asesinado en noviembre de 2021 en medio de una operación de compra y venta de dólares efectuada en un departamento.

El malviviente tenía en su contra una solicitud de captura tras fugarse el 9 de febrero pasado mientras cumplía prisión preventiva.

Los cómplices, cuyos nombres son Julio Gabriel Dimaso, de 32 años, y Diego Hernán Mehaoud, de 38, presentan antecedentes por robo al igual que el malhechor abatido.