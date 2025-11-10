Un hombre se descompensó y murió cuando se percató que le habían robado en su empresa

El episodio tuvo lugar en la calle Sánchez de Loria al 2018, donde un grupo de ladrones ingresó a la empresa y estuvo al menos una hora para efectuar el robo.

De acuerdo a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del lugar, eran cerca de las 6 cuando un grupo de delincuentes ingresó al galpón. Luego de varios minutos, los asaltantes huyeron y hasta esta mañana continuaban prófugos.

Aproximadamente a las 7, casi una hora después del robo, el dueño, de entre 65 y 70 años de edad, llegó al lugar de trabajo y una vez allí, llegó al primer piso y se percató de que había sido víctima de un robo. Las filmaciones que analizan los investigadores dieron cuenta de que el hombre se descompensó de forma repentina. Cuando personal del SAME llegó, confirmó su muerte.

Si bien en un primer momento había trascendido que en el interior de la fábrica se desarrollaba una presunta toma de rehenes, las fuentes del caso consultadas por este medio desmintieron esta versión y, al mismo tiempo, descartaron que la víctima haya tenido contacto con los ladrones.