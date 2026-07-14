"Te espero afuera": el feroz cruce entre Burlando y Oneto que paralizó el juicio por Maradona

La tensión terminó por desbordarse cuando Oneto desafió a Burlando a salir de la sala. Ambos caminaron hacia la puerta de ingreso al recinto y quedaron frente a frente, mientras efectivos policiales y otros abogados se acercaban para impedir que la situación pasara a mayores. Allí, el defensor de Luque le gritó: "Sos un payaso, andá al Bailando. Payaso de mierda", a lo que Burlando contestó: "Acá estoy, chiquito. Sos un gil. Me invitaste y acá estoy".

Frente al clima de máxima tensión, los jueces resolvieron ordenar un cuarto intermedio. Antes de reanudar la audiencia, el presidente del tribunal, Alberto Gaig, mantuvo una conversación privada con ambos abogados. Durante el incidente, el juez Alberto Ortolani ya les había advertido: "Basta o los apartamos a los dos".

Finalmente, el tribunal llamó formalmente la atención a Burlando y Oneto y dejó en claro que, si vuelven a protagonizar un episodio similar durante el juicio, ambos serán expulsados de la sala. El enfrentamiento expuso una vez más el clima de tensión que atraviesa el proceso judicial por la muerte de Diego Maradona, donde las diferencias entre las partes ya habían generado varios cruces en las audiencias anteriores.