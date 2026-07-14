"Te espero afuera": el feroz cruce entre Burlando y Oneto que paralizó el juicio por Maradona

Los abogados protagonizaron un fuerte enfrentamiento durante la declaración de un testigo. El tribunal debió ordenar un cuarto intermedio y advirtió que serán expulsados si vuelve a repetirse.
Una nueva audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona quedó marcada por un escandaloso enfrentamiento entre Fernando Burlando, representante de Dalma y Gianinna Maradona, y Francisco Oneto, abogado del neurocirujano Leopoldo Luque. La discusión comenzó durante la declaración de un testigo, escaló rápidamente a los gritos, incluyó insultos y una invitación a pelear, por lo que el tribunal debió interrumpir el debate.
El episodio se produjo mientras declaraba Julio Soria, uno de los custodios que trabajó con Maradona. Durante el interrogatorio, la fiscalía y la querella cuestionaron al testigo por responder en reiteradas oportunidades que "no recordaba" distintas conversaciones que había mantenido con Luque. En ese contexto, Burlando solicitó que el tribunal le recordara que estaba bajo juramento y que un falso testimonio constituye un delito.
Ese planteo provocó la inmediata reacción de Oneto, quien acusó a su colega de estar amenazando al testigo. Burlando respondió: "No, en todo caso amenazo a tu cliente", mientras que el defensor de Luque pidió que se extrajeran testimonios contra el querellante y lanzó: "Está amenazando a mi cliente".
A partir de allí, el intercambio subió de tono. Oneto le recriminó a Burlando: "No me gusta que me griten. Es un irrespetuoso". La respuesta no tardó en llegar: "Usted está mal de la cabeza", retrucó Burlando. Cuando Oneto insistió en que nadie le levantaba la voz, el abogado de las hijas de Maradona le respondió: "A vos te gritan en todos lados".
La tensión terminó por desbordarse cuando Oneto desafió a Burlando a salir de la sala. Ambos caminaron hacia la puerta de ingreso al recinto y quedaron frente a frente, mientras efectivos policiales y otros abogados se acercaban para impedir que la situación pasara a mayores. Allí, el defensor de Luque le gritó: "Sos un payaso, andá al Bailando. Payaso de mierda", a lo que Burlando contestó: "Acá estoy, chiquito. Sos un gil. Me invitaste y acá estoy".
Frente al clima de máxima tensión, los jueces resolvieron ordenar un cuarto intermedio. Antes de reanudar la audiencia, el presidente del tribunal, Alberto Gaig, mantuvo una conversación privada con ambos abogados. Durante el incidente, el juez Alberto Ortolani ya les había advertido: "Basta o los apartamos a los dos".
Finalmente, el tribunal llamó formalmente la atención a Burlando y Oneto y dejó en claro que, si vuelven a protagonizar un episodio similar durante el juicio, ambos serán expulsados de la sala. El enfrentamiento expuso una vez más el clima de tensión que atraviesa el proceso judicial por la muerte de Diego Maradona, donde las diferencias entre las partes ya habían generado varios cruces en las audiencias anteriores.
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