Subastarán la pelota de la "Mano de Dios": ¿Será el objeto más valioso de la historia del fútbol?

La histórica pelota con la que Diego Maradona marcó la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo" será subastada con un precio inicial de 2,5 millones de dólares.
El balón utilizado en el histórico partido entre Argentina e Inglaterra por los cuartos de final del Mundial de México 1986 será subastado y promete convertirse en una de las piezas más codiciadas del coleccionismo deportivo. Se trata de la pelota con la que Diego Maradona marcó la inolvidable "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo", dos acciones que quedaron inmortalizadas en la historia del fútbol.
La casa Heritage Auctions informó que la puja comenzará con un valor cercano a los 2,5 millones de dólares, aunque los especialistas consideran que el precio final podría ser muy superior debido al enorme valor simbólico e histórico del objeto.
Como antecedente, en 2022 la camiseta que utilizó Maradona en ese mismo encuentro fue vendida por 9,2 millones de dólares, estableciendo un récord para un artículo vinculado al fútbol. Sin embargo, los organizadores creen que la pelota podría superar todas las expectativas, ya que se trata de una pieza única y sin antecedentes comparables.
La subasta se desarrollará en un contexto de fuerte crecimiento del mercado de objetos deportivos de colección, impulsado en gran medida por la cercanía del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.
Mike Provenzale, especialista de Heritage Auctions, calificó al balón como "una pieza irrepetible" y aseguró que podría tratarse del objeto más importante en la historia del fútbol dentro del mundo del coleccionismo.
El encuentro entre Argentina e Inglaterra disputado el 22 de junio de 1986 dejó dos de las jugadas más recordadas de todos los tiempos. Primero, Maradona convirtió el polémico gol con la mano frente al arquero Peter Shilton, una acción que años más tarde describió como hecha "un poco con la cabeza de Maradona y un poco con la mano de Dios". Apenas cuatro minutos después, el capitán argentino protagonizó una extraordinaria corrida en la que dejó atrás a cinco rivales antes de definir para marcar el llamado "Gol del Siglo", elegido como el mejor tanto de la historia de los Mundiales en una encuesta de la FIFA realizada en 2002.
Para los especialistas, el interés por este tipo de reliquias trasciende lo deportivo. El balón representa un símbolo del fútbol mundial y es considerado el equivalente al "Santo Grial" para los coleccionistas.
Además del crecimiento en la demanda de camisetas, botines y otros recuerdos históricos, el mercado también experimentó un importante auge en los últimos años con las tarjetas coleccionables de futbolistas, cuyos valores suelen incrementarse durante las grandes competencias internacionales según el rendimiento de las principales figuras.
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