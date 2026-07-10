Subastarán la pelota de la "Mano de Dios": ¿Será el objeto más valioso de la historia del fútbol?

Mike Provenzale, especialista de Heritage Auctions, calificó al balón como "una pieza irrepetible" y aseguró que podría tratarse del objeto más importante en la historia del fútbol dentro del mundo del coleccionismo.

El encuentro entre Argentina e Inglaterra disputado el 22 de junio de 1986 dejó dos de las jugadas más recordadas de todos los tiempos. Primero, Maradona convirtió el polémico gol con la mano frente al arquero Peter Shilton, una acción que años más tarde describió como hecha "un poco con la cabeza de Maradona y un poco con la mano de Dios". Apenas cuatro minutos después, el capitán argentino protagonizó una extraordinaria corrida en la que dejó atrás a cinco rivales antes de definir para marcar el llamado "Gol del Siglo", elegido como el mejor tanto de la historia de los Mundiales en una encuesta de la FIFA realizada en 2002.

Para los especialistas, el interés por este tipo de reliquias trasciende lo deportivo. El balón representa un símbolo del fútbol mundial y es considerado el equivalente al "Santo Grial" para los coleccionistas.

Además del crecimiento en la demanda de camisetas, botines y otros recuerdos históricos, el mercado también experimentó un importante auge en los últimos años con las tarjetas coleccionables de futbolistas, cuyos valores suelen incrementarse durante las grandes competencias internacionales según el rendimiento de las principales figuras.