Mar del Plata: amenazas mafiosas a un súper chino y más de $180 millones secuestrados

Un supermercadista denunció intimidaciones antes de abrir su local. La Justicia ordenó allanamientos, incautó dinero, armas y detuvo a un sospechoso.
Una investigación por amenazas atribuidas a la denominada “mafia china” derivó en un amplio operativo policial en Mar del Plata, con al menos un detenido y el secuestro de más de 180 millones de pesos, además de armas, celulares y documentación relevante para la causa.
El caso se inició a partir de la denuncia del dueño de un supermercado que estaba por abrir sus puertas y recibió un mensaje intimidatorio pintado sobre la persiana del local: “Si abrís el local, te matamos”. La advertencia, realizada con aerosol rojo y también en caracteres chinos, encendió las alarmas de las autoridades.
La causa quedó en manos de la Fiscalía N°1, a cargo de Florencia Salas, y avanzó con tareas de inteligencia y análisis de cámaras de seguridad. A partir de esas pruebas, los investigadores identificaron a dos sospechosos que habrían participado de la amenaza.
Con esa información, se realizaron allanamientos simultáneos en un comercio ubicado a pocas cuadras del lugar. Allí fue detenido uno de los implicados, mientras que el otro quedó imputado. Durante el procedimiento, también se encontró la camioneta utilizada en el hecho.
En el operativo, la Policía secuestró 184 millones de pesos en efectivo, dos pistolas calibre 9 milímetros sin documentación, teléfonos celulares y prendas que habrían sido utilizadas durante la intimidación.
Los investigadores sostienen que detrás del hecho podría operar una estructura dedicada a presionar a comerciantes mediante amenazas, para forzar pagos o evitar la apertura de nuevos locales, en el marco de disputas dentro del sector.
El detenido fue imputado por coacción y tenencia ilegal de armas y trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán. En paralelo, las autoridades revisaron la situación migratoria de los involucrados y clausuraron el comercio allanado por irregularidades en las condiciones de seguridad.
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