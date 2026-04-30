Mar del Plata: amenazas mafiosas a un súper chino y más de $180 millones secuestrados

En el operativo, la Policía secuestró 184 millones de pesos en efectivo, dos pistolas calibre 9 milímetros sin documentación, teléfonos celulares y prendas que habrían sido utilizadas durante la intimidación.

Captura de pantalla 2026-04-30 093044 Tras la denuncia de un comerciante por amenazas de muerte antes de abrir su local, la Policía realizó allanamientos que terminaron con un detenido, armas incautadas y una suma millonaria en efectivo. Foto: Diario La Capital, Mar del Plata.

Los investigadores sostienen que detrás del hecho podría operar una estructura dedicada a presionar a comerciantes mediante amenazas, para forzar pagos o evitar la apertura de nuevos locales, en el marco de disputas dentro del sector.

El detenido fue imputado por coacción y tenencia ilegal de armas y trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán. En paralelo, las autoridades revisaron la situación migratoria de los involucrados y clausuraron el comercio allanado por irregularidades en las condiciones de seguridad.