Mar del Plata: murió un adolescente baleado en Villa Gascón tras una pelea entre jóvenes

Según fuentes del caso, días atrás Hostes había denunciado a otro menor del barrio Coronel Dorrego ante el fiscal Walter Martínez Soto, quien ahora es señalado como presunto autor del ataque.

La zona de Villa Gascón y el Monte Varela arrastra desde hace años episodios de violencia. En ese sector, delimitado por las calles Colón, Cetz, Falucho y Coronel Suárez, se han registrado múltiples homicidios en la última década, en un contexto de conflictos persistentes que también han afectado a vecinos ajenos a las disputas.