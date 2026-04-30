Mar del Plata: murió un adolescente baleado en Villa Gascón tras una pelea entre jóvenes

El adolescente de 17 años había sido baleado en un conflicto entre jóvenes en Villa Gascón. Murió tras ser operado de urgencia, mientras la Justicia investiga el hecho y hay dos aprehendidos.
Brian Hostes, el menor de 17 años que había sido baleado este miércoles al mediodía en inmediaciones de Villa Gascón, murió horas más tarde en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde había sido trasladado de urgencia tras recibir al menos tres disparos.
El ataque ocurrió cerca de las 13.30 en la zona de Coronel Suárez y Gascón, en el marco de un conflicto que involucraría a otros adolescentes. La víctima presentaba heridas de bala en una pierna y en el abdomen, por lo que ingresó inconsciente al quirófano. Pese a la intervención, sufrió dos descompensaciones y finalmente falleció.
La investigación quedó a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro, quien tomó intervención luego de que se estableciera que uno de los principales implicados también sería menor de edad. En ese contexto, dos jóvenes de 16 y 18 años fueron aprehendidos durante un allanamiento de urgencia.
En paralelo, se registraron graves incidentes en el predio del hospital, incluso en la puerta de la guardia, donde familiares de la víctima y otro grupo protagonizaron enfrentamientos que obligaron a la intervención del Cuerpo de Infantería.
Según fuentes del caso, días atrás Hostes había denunciado a otro menor del barrio Coronel Dorrego ante el fiscal Walter Martínez Soto, quien ahora es señalado como presunto autor del ataque.
La zona de Villa Gascón y el Monte Varela arrastra desde hace años episodios de violencia. En ese sector, delimitado por las calles Colón, Cetz, Falucho y Coronel Suárez, se han registrado múltiples homicidios en la última década, en un contexto de conflictos persistentes que también han afectado a vecinos ajenos a las disputas.
comentar