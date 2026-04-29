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Mar del Plata: balean a un preso que tendría que haber estado con prisión domiciliaria

El joven de 19 años está internado en estado crítico luego de ser atacado en una zona de monobloks. No tenía tobillera electrónica.

Un joven de 19 años que debía estar bajo custodia policial con prisión domiciliaria fue baleado en un complejo habitacional en el barrio Centenario de Mar del Plata. Se encuentra internado en terapia intensiva en grave estado y su agresor sigue prófugo.

Luciano Maicol Uriel Bonanno debía cumplir una condena de cuatro años, pero se le dio la prisión domiciliaria y era vigilado sólo con rondines policiales, ya que no le había podido proveer una tobillera electrónica. La agresión tuvo lugar en la zona de los monoblocks ubicado en las calles México y General Roca de Mar del Plata.

El joven fue trasladado de urgencia en un auto particular al Hospital de Agudos de Mar del Plata (HIGA), donde se encuentra internado en sala de terapia intensiva.

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Luciano Bonanno fue sentenciado a cuatro años de prisión, hace menos de dos meses por haber cometido dos asaltos en los que además intervino un menor como cómplice.

En un juicio abreviado, en el que el joven admitió ser autor de los hechos que se le imputaban, el Tribunal Oral N°4 a cargo de Gustavo Fissore homologó el acuerdo previo realizado por la fiscalía conducida por Leandro Arévalo y el abogado defensor del joven.

ADEMÁS: Alerta en el AMBA: cada día son robados 2.400 teléfonos celulares

Al admitir su culpabilidad, Bonanno no tuvo la necesidad de llegar a un juicio oral. El juez Fissore consideró que la buena voluntad mostrada por el joven y aceptó el pedido de la defensa de arresto domiciliario.

En el primero de ellos, logró robar un teléfono celular; mientras que en el segundo, el golpe fue frustrado. Ambos hechos ejecutados bajo la misma modalidad: en grupo y mediante intimidación.

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