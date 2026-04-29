Mar del Plata: balean a un preso que tendría que haber estado con prisión domiciliaria

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Luciano Bonanno fue sentenciado a cuatro años de prisión, hace menos de dos meses por haber cometido dos asaltos en los que además intervino un menor como cómplice.

En un juicio abreviado, en el que el joven admitió ser autor de los hechos que se le imputaban, el Tribunal Oral N°4 a cargo de Gustavo Fissore homologó el acuerdo previo realizado por la fiscalía conducida por Leandro Arévalo y el abogado defensor del joven.

Al admitir su culpabilidad, Bonanno no tuvo la necesidad de llegar a un juicio oral. El juez Fissore consideró que la buena voluntad mostrada por el joven y aceptó el pedido de la defensa de arresto domiciliario.

En el primero de ellos, logró robar un teléfono celular; mientras que en el segundo, el golpe fue frustrado. Ambos hechos ejecutados bajo la misma modalidad: en grupo y mediante intimidación.