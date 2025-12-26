Mar de las Pampas: investigan un ritual umbanda tras encontrar un dedo humano en la playa

El episodio se inició a partir de un llamado recibido por personal de la estación de Policía Comunal 3ª, que alertaba sobre la presencia de un frasco sospechoso en la zona de calle 36 y la playa. Al arribar al lugar, los efectivos preservaron el área y dieron intervención a la Policía Científica, cuyo trabajo confirmó lo impensado: dentro del recipiente había una falange humana.

Mientras se desarrollaban las pericias, el testimonio de una vecina resultó clave para encaminar la investigación. La mujer declaró que, momentos antes del hallazgo, había visto a otra persona con una mano vendada que llevaba un frasco de vidrio. Según su relato, esa mujer le explicó que había sufrido un accidente doméstico y que, por motivos religiosos vinculados a la religión umbanda, decidió arrojar el dedo amputado al mar como parte de una ofrenda ritual.

la-policia-cientifica-confirmo-que-se-trataba-de-una-falange-humana-foto-gentileza- La Policía Científica confirmó que se trataba de una falange humana. (Foto: gentileza 0223).

En paralelo, la policía se comunicó con el hospital municipal, donde confirmaron que el día anterior había ingresado una mujer con la amputación de un dedo. Tras recibir atención médica, fue dada de alta el mismo día y se retiró con la falange amputada en su poder, un dato que terminó de cerrar el circuito de la reconstrucción de los hechos.

"La Mujer de los cuchillos" de Villa Gesell

Las tareas investigativas permitieron identificar rápidamente a la protagonista del episodio, quien no era una desconocida para las fuerzas de seguridad. Se trataba de la misma mujer que días atrás había sido detenida en Villa Gesell tras protagonizar un violento incidente durante la realización de rituales en la vía pública, un hecho por el cual vecinos habían alertado a las autoridades.

En aquel antecedente, según indicaron fuentes de la Secretaría de Seguridad local, la mujer se resistió al accionar policial con una cuchilla de gran tamaño, lo que obligó a los agentes a efectuar disparos intimidatorios para poder reducirla.

la-acusada-habia-sido-detenida-en-gesell-por-hacer-rituales-con-cuchillos-en-plena-calle-foto-gentileza-central-de-noticias-madariaga

Ese episodio le valió el apodo de “la mujer de los cuchillos” entre los vecinos y volvió a cobrar relevancia tras el reciente hallazgo en Mar de las Pampas, ya que reforzó la hipótesis de que el frasco con la falange humana estuvo vinculado a prácticas rituales y no a un hecho criminal, aunque el caso quedó bajo actuaciones judiciales por averiguación de ilícito.

A pesar de ese contexto y de la gravedad simbólica del hallazgo, el Ministerio Público Fiscal dispuso iniciar actuaciones por averiguación de ilícito y, hasta el momento, no ordenó la adopción de nuevas medidas judiciales, dando por concluida la intervención en el caso.