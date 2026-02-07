Un hombre fue encontrado sin vida flotando en el río de Puerto Madero

Según las primeras informaciones, se trataría de una persona de sexo masculino de entre 30 y 50 años. Fuentes del caso indicaron que el cuerpo presentaría un golpe en la cabeza, un dato que será clave para la investigación.

El hallazgo fue realizado por un corredor que transitaba por la zona y dio aviso inmediato a las autoridades. Tras la alerta, personal de la Prefectura Naval Argentina se hizo presente en el lugar y delimitó el área, mientras que también intervino la Unidad Criminalística.

Pese a que transcurrieron varios minutos desde que se detectó el cuerpo, éste aún no había sido retirado del agua pasado el mediodía. La demora se debe a que los efectivos aguardan la orden judicial correspondiente para proceder con la remoción, ya que el cuerpo fue desplazándose flotando varios metros dentro del dique.

Apareció un cuerpo flotando en Puerto Madero



Una vez que se autorice el procedimiento, los restos serán trasladados a la morgue judicial, donde se realizará la autopsia que permitirá establecer la causa y el momento de la muerte, además de avanzar en la identificación de la víctima.

La investigación continúa y no se descarta ninguna hipótesis.

-Noticia en desarrollo-