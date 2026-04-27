Estados Unidos: le tiró dinamita a su novio mientras dormía y le amputó la mano

La mujer fue declarada culpable por un tribunal y enfrenta una condena de hasta 25 años de prisión.
Keyonna Waddell, una mujer de 35 años en el estado de Nueva York, Estados Unidos, fue declarada culpable por lanzar un cartucho de dinamita casero a su pareja mientras dormía, en un hecho que le provocó la amputación de una mano a la víctima.
Según informó la Fiscalía del condado de Suffolk, el episodio ocurrió en marzo de 2024, tras una fuerte discusión entre ambos. La acusada, identificada como Keyonna Waddell, ya había amenazado en reiteradas ocasiones con utilizar explosivos contra su novio.
De acuerdo con la reconstrucción judicial, luego del altercado el hombre abandonó el departamento, pero regresó poco tiempo después. Fue en ese momento cuando ocurrió el ataque.
Mientras la víctima dormía, la mujer arrojó el artefacto explosivo en la habitación. El hombre se despertó al escuchar un ruido extraño y detectó una llama en el suelo. Sin lograr apagarla, intentó tomar el cartucho para arrojarlo fuera del lugar.
La maniobra no llegó a concretarse: el explosivo detonó en su mano, causándole heridas de extrema gravedad que derivaron en la pérdida del miembro.
Waddell fue detenida un día después del hecho y el pasado viernes, en un juicio, un tribunal la encontró culpable de agresión y posesión ilegal de armas.
La mujer deberá comparecer nuevamente ante la Justicia el próximo mes, cuando se definirá la pena. Según la legislación vigente, enfrenta una condena de hasta 25 años de prisión.
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