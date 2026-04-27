Estados Unidos: le tiró dinamita a su novio mientras dormía y le amputó la mano

La maniobra no llegó a concretarse: el explosivo detonó en su mano, causándole heridas de extrema gravedad que derivaron en la pérdida del miembro.

Waddell fue detenida un día después del hecho y el pasado viernes, en un juicio, un tribunal la encontró culpable de agresión y posesión ilegal de armas.

La mujer deberá comparecer nuevamente ante la Justicia el próximo mes, cuando se definirá la pena. Según la legislación vigente, enfrenta una condena de hasta 25 años de prisión.