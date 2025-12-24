Mar del Plata: comerciante se defendió de un robo y mató a dos ladrones

De acuerdo a los primeros datos, los asaltantes golpearon al comerciante en la cabeza mientras le exigían el dinero de la caja registradora. En ese contexto, el hombre sacó un arma de fuego calibre .380 y efectuó al menos cuatro disparos. Tras el tiroteo, los agresores escaparon del lugar.

El desenlace

Los delincuentes corrieron algunos metros, pero cayeron sobre la vía pública y murieron en el lugar. A pocos metros del comercio, personal policial encontró una motocicleta marca Duke, que habría sido utilizada para llegar al almacén.

En el lugar del hecho, efectivos de la Policía Bonaerense secuestraron una pistola marca Bersa, que estaba junto al cuerpo de uno de los fallecidos. El comerciante fue asistido por personal médico, que curó las heridas en su cabeza producto de los golpes recibidos.

La escena fue preservada para el trabajo de la Policía Científica. La causa quedó a cargo de la fiscal Romina Díaz, quien investiga las circunstancias del hecho y la actuación del comerciante.