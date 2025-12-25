Ramos Mejía: una nena de 12 años lucha por su vida tras ser herida por una bala perdida en Navidad

El episodio ocurrió alrededor de las 2 de la mañana, cuando la menor se encontraba junto a su familia en la puerta de su vivienda, ubicada en la intersección de Pedro Castelli y Madero. De acuerdo con las primeras informaciones, en un momento la niña se desplomó repentinamente en el lugar.

Al asistirla, sus familiares advirtieron que presentaba una importante herida en la cabeza con sangrado, por lo que decidieron trasladarla de urgencia al Hospital San Juan de Dios. Sin embargo, debido a la gravedad del cuadro, cerca de las 6 de la mañana fue derivada a la Clínica de la Trinidad de Ramos Mejía, donde quedó internada en la unidad de Terapia Intensiva.

Según el parte médico difundido, la menor se encuentra en “estado crítico”. Los profesionales indicaron que la bala impactó en la zona de la nuca y que el proyectil presenta orificio de entrada, pero no de salida, lo que agrava su condición clínica.

El hecho generó conmoción en el barrio y se produjo en un contexto de celebraciones nocturnas, mientras se intenta determinar el origen del disparo que hirió a la niña.

Salta: un hombre lucha por su vida tras dispararse por accidente

Hospital San bernardo

Un hecho similar se registró en la provincia de Salta, donde un hombre de 40 años lucha por su vida tras haberse disparado de manera accidental durante los festejos por la Navidad en la ciudad de Rosario de la Frontera.

Según informaron medios locales, el episodio ocurrió mientras la víctima celebraba en familia y manipulaba un revólver. Por motivos que aún se encuentran bajo investigación, el arma se accionó y el proyectil le provocó una herida de gravedad.

Ante la situación, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital San Bernardo, donde quedó internado y permanece bajo estricta atención médica. Hasta el momento, se aguardaban novedades oficiales sobre su evolución clínica.

El caso volvió a poner en foco los riesgos asociados a la manipulación de armas de fuego en contextos festivos y dentro del ámbito familiar.