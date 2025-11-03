Video: así fue el violento choque en José C. Paz donde murió una pareja

El choque tuvo lugar el pasado viernes por la noche, en la esquina de Ruta 197 y Mendoza, cuando una camioneta Volkswagen Amarok manejada por un joven de 23 años impactó contra un Renault 12 en el que viajaban cinco personas.

El foco de la investigación por la tragedia en José C. Paz recae sobre el conductor de la camioneta Volkswagen Amarok, quien resultó ileso en el choque y ya fue detenido. pic.twitter.com/q27KdoVVKW — Perspectiva Sur (@perspectivasur) November 3, 2025

A partir de las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, el auto parece cruzar el semáforo en rojo. En cuestión de segundos, la camioneta apareció a toda velocidad y se incrustó en el lateral del Renault 12. Debido a la violencia del impacto, el conductor salió despedido del auto, que quedó destrozado, y la camioneta terminó incrustada.

Según se confirmó, en el auto viajaban Renzo y Eliana Benítez junto a sus tres hijos, de 7, 11 y 14 años. La pareja murió y los menores quedaron atrapados entre los hierros retorcidos y fueron rescatados por los bomberos. Los niños debieron ser trasladados al hospital local con múltiples fracturas y traumatismos. Los derivaron poco después a los hospitales Gutiérrez y Garrahan. El mayor de los hermanos sufrió importantes heridas y está en grave estado.

Michael Carballo fue imputado por doble homicidio culposo agravado y lesiones.

Quién es el joven que conducía la camioneta

El conductor de la camioneta, Michael Jean Carballo, fue asistido en el lugar, pero no sufrió lesiones de gravedad. Es hijo del dueño de Tornado, un boliche muy conocido en la zona. Según confirmaron fuentes judiciales y policiales, Carballo había consumido alcohol antes de conducir. El test realizado en el lugar arrojó un resultado alarmante: 3,01 gramos de alcohol en sangre. Esto supera ampliamente el límite bonaerense donde rige la Ley de Alcohol Cero.

Su nombre está asociado al ambiente nocturno. Suele moverse en el círculo de relaciones públicas de Tornado, el boliche que administra su familia.

Carballo permanece a disposición de la Justicia y la elevada graduación alcohólica, la velocidad estimada y la cantidad de víctimas son agravantes que podrían derivar en una condena severa. La fiscalía N°4 de San Martín, a cargo de Rubén Moreno, lo imputó por doble homicidio culposo agravado y lesiones.