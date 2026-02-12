Rechazaron la prisión domiciliaria de Aníbal Lotocki y seguirá preso en Ezeiza

La solicitud fue considerada abstracta por el juzgado interviniente, ya que la joven (fruto de la relación entre Lotocki y Vanesa Sassaro), reanudó la convivencia con su madre, quien ejerce la tutela.

En el fallo se indicó que, conforme a lo informado por el juzgado civil N° 92, la menor ya se encuentra bajo el cuidado materno, por lo que el expediente fue archivado y se desestimó el planteo presentado por la defensa.

El abogado Fernando Burlando, representante de Matías Luna (hermano de Silvina Luna), confirmó la decisión judicial y sostuvo que el beneficio solicitado estaba vinculado exclusivamente a la situación familiar del imputado.

Lotocki

Lotocki permanece detenido mientras enfrenta una condena firme de ocho años de prisión. En noviembre de 2023, la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional amplió la pena que originalmente había sido fijada en cuatro años por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 28 en febrero de 2022.

En aquella sentencia, el juez Carlos Rengel Mirat lo había encontrado responsable de lesiones graves contra Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis, Gabriela Trenchi y Pamela Sosa, al haberles aplicado microesferas de Polimetilmetacrilato (PMMA) en zonas y cantidades no recomendadas, provocándoles granulomas y otras complicaciones de salud. El magistrado sostuvo que el médico omitió informar de manera intencional los riesgos asociados a esas intervenciones.

lotocki-victimas

Tras los recursos presentados por el fiscal general Sandro Abraldes y las querellas, la Cámara de Casación resolvió ampliar la condena a ocho años al considerar que también había cometido el delito de estafa. Asimismo, elevó de cinco a diez años el período de inhabilitación para ejercer la medicina.

El cirujano, además, se encuentra imputado por homicidio simple en otra causa. Mientras continúa su proceso, la Justicia resolvió que deberá permanecer en prisión.