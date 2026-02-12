Identificaron al cadáver hallado al costado de la Autopista Buenos Aires-La Plata

El hallazgo se produjo cuando un trabajador de Seguridad Vial advirtió la presencia del cadáver semisumergido en el agua y dio aviso a las autoridades. Efectivos policiales que patrullaban la zona confirmaron la situación y preservaron la escena. La víctima estaba boca abajo, vestida y con zapatillas, y no presentaba signos vitales.

M Muerto autopista laguna R(1) El cuerpo fue hallado en una laguna lindera a la subida de la Autopista La Plata–Buenos Aires, a la altura de Ensenada; interviene la Fiscalía N° 8.

En el lugar intervinieron efectivos de la Comisaría Segunda de Ensenada, peritos de la Policía Científica y Bomberos Voluntarios, quienes realizaron las tareas de rigor y trasladaron el cuerpo al Cuerpo Médico Forense para la autopsia correspondiente.

Con el avance de la investigación, la exnovia del fallecido se presentó en la seccional y relató que el 8 de febrero había mantenido una discusión con él en La Plata. Según su testimonio, el joven le manifestó que iba a quitarse la vida antes de retirarse. “Antes de retirarse me dijo que iba a quitarse la vida y no volví a verlo” fueron las palabras textuales de la exnovia.

A partir de esa declaración se logró identificar a la víctima como Kevin Alejandro Baiza, de 22 años. El expediente fue recaratulado como suicidio, aunque los investigadores aguardan el resultado de la autopsia para determinar con precisión las causas y el modo del fallecimiento.