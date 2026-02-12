Identificaron al cadáver hallado al costado de la Autopista Buenos Aires-La Plata

Se trata de Kevin Alejandro Baiza, que fue hallado el miércoles por la mañana en una laguna lindera a la subida de la Autopista Buenos Aires-La Plata.
El cuerpo fue encontrado el miércoles por la mañana en una laguna lindera a la subida de la Autopista La Plata–Buenos Aires, a la altura de Ensenada. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía N° 8 de La Plata.
El hallazgo se produjo cuando un trabajador de Seguridad Vial advirtió la presencia del cadáver semisumergido en el agua y dio aviso a las autoridades. Efectivos policiales que patrullaban la zona confirmaron la situación y preservaron la escena. La víctima estaba boca abajo, vestida y con zapatillas, y no presentaba signos vitales.
En el lugar intervinieron efectivos de la Comisaría Segunda de Ensenada, peritos de la Policía Científica y Bomberos Voluntarios, quienes realizaron las tareas de rigor y trasladaron el cuerpo al Cuerpo Médico Forense para la autopsia correspondiente.
Con el avance de la investigación, la exnovia del fallecido se presentó en la seccional y relató que el 8 de febrero había mantenido una discusión con él en La Plata. Según su testimonio, el joven le manifestó que iba a quitarse la vida antes de retirarse. “Antes de retirarse me dijo que iba a quitarse la vida y no volví a verlo” fueron las palabras textuales de la exnovia.
A partir de esa declaración se logró identificar a la víctima como Kevin Alejandro Baiza, de 22 años. El expediente fue recaratulado como suicidio, aunque los investigadores aguardan el resultado de la autopsia para determinar con precisión las causas y el modo del fallecimiento.