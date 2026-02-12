Policiales |

Identificaron al cadáver hallado al costado de la Autopista Buenos Aires-La Plata

Se trata de Kevin Alejandro Baiza, que fue hallado el miércoles por la mañana en una laguna lindera a la subida de la Autopista Buenos Aires-La Plata.

El cuerpo fue encontrado el miércoles por la mañana en una laguna lindera a la subida de la Autopista La Plata–Buenos Aires, a la altura de Ensenada. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía N° 8 de La Plata.

El hallazgo se produjo cuando un trabajador de Seguridad Vial advirtió la presencia del cadáver semisumergido en el agua y dio aviso a las autoridades. Efectivos policiales que patrullaban la zona confirmaron la situación y preservaron la escena. La víctima estaba boca abajo, vestida y con zapatillas, y no presentaba signos vitales.

M Muerto autopista laguna R(1)
El cuerpo fue hallado en una laguna lindera a la subida de la Autopista La Plata–Buenos Aires, a la altura de Ensenada; interviene la Fiscalía N° 8.

El cuerpo fue hallado en una laguna lindera a la subida de la Autopista La Plata–Buenos Aires, a la altura de Ensenada; interviene la Fiscalía N° 8.

En el lugar intervinieron efectivos de la Comisaría Segunda de Ensenada, peritos de la Policía Científica y Bomberos Voluntarios, quienes realizaron las tareas de rigor y trasladaron el cuerpo al Cuerpo Médico Forense para la autopsia correspondiente.

ADEMÁS: Dos delincuentes apuntaron con un arma a una mujer y la arrastraron con el auto

Con el avance de la investigación, la exnovia del fallecido se presentó en la seccional y relató que el 8 de febrero había mantenido una discusión con él en La Plata. Según su testimonio, el joven le manifestó que iba a quitarse la vida antes de retirarse. “Antes de retirarse me dijo que iba a quitarse la vida y no volví a verlo” fueron las palabras textuales de la exnovia.

A partir de esa declaración se logró identificar a la víctima como Kevin Alejandro Baiza, de 22 años. El expediente fue recaratulado como suicidio, aunque los investigadores aguardan el resultado de la autopsia para determinar con precisión las causas y el modo del fallecimiento.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados