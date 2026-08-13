"No la aguanto más", dice la carta que dejó el femicida de Devoto

En ese marco, también menciona a una tal "Pity", que sería la reconocida "Numeróloga" a la cual le atribuye que: "le cambio toda su personalidad y me quiere fuera de la casa. Esa gente no sabe lo que yo trabaje por todos".

"No vi un peso, la puse toda y más en Devoto y luego se vendió. Tampoco vi ni un dólar. Se está pagando un poco las deudas que ella generó y alguito en lo cual puse yo en la venta de tabla", expuso.

“Ahora quiere vivir la vida sin mí. Me re cagó la puta madre”, añadió Walter y concluyó con un mensaje para sus hijos: “Lo lamento, los amo. Hasta siempre.”

El implicado no tiene denuncias previas de violencia de género, por lo que continúa la investigación para reconstruir el caso.

El crimen tuvo lugar este jueves a la madrugada en una vivienda ubicada en la calle Pedro Morán al 5200, en el barrio porteño de Villa Devoto, donde efectivos policiales arribaron tras un llamado de emergencia por parte de uno de los hijos de la víctima, de 21 años, quien contó que dormía cuando su hermana, de 8, lo despertó y le informó lo sucedido.

Al arribar al domicilio, las autoridades constataron la muerte de la mujer, de 40 años, mientras que el femicida fue detenido a 200 metros de la vivienda. El hombre presentaba una herida cortante en el cuello, por lo que fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield, donde se encuentra internado en grave estado.

El Juzgado Nacional Criminal y Correccional 62, a cargo de Darío Bonanno, secretaría 89 de Juan Pablo Petrecca, caratuló el hecho como femicidio y tentativa de suicidio.