Demencial: tomaba whisky al volante en la Ruta 2 y se burló: "Si nos matamos, nos matamos"

A partir de los reportes recibidos, la ANSV solicitó a las jurisdicciones la suspensión de 30 conductores involucrados en hechos considerados de gravedad.

Al Sistema de Reporte Vial Ciudadano se puede reportar alcohol al volante, exceso de velocidad, carreras ilegales, sobrepasos indebidos, menores conduciendo y uso del celular al volante, entre otras acciones temerarias.

La ANSV realiza operativos y patrullajes preventivos todos los días en distintas rutas.

Una herramienta para que las infracciones no queden impunes

Para que pueda ser evaluado, se debe aportar material audiovisual, la patente del vehículo debe ser visible y se debe informar el lugar, la fecha y la hora aproximada del hecho. El material debe ser registrado por terceros, como acompañantes o peatones, y nunca por quien conduce.

La denuncia no implica automáticamente una sanción: cada caso es evaluado de acuerdo con la evidencia aportada, la gravedad de la conducta y las competencias correspondientes.